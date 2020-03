Las hilarantes reflexiones de Miguel Ángel Silvestre sobre su madre en plena madrugada causan auténtico furor

Está claro confinamiento obligado por la crisis del coronavirus no está afectando a todas las personas por igual.

Unos lo llevan mejor que otros y, ciertamente, el actor Miguel Ángel Silvestre ha puesto al mal tiempo buena cara. O, mejor dicho, un sonrisa. Bueno, muchas.

El intérprete ha grabado un par de vídeos que ha colgado en las redes que han causado furor entre sus seguidores. En realidad, se tratan de vídeos indescriptibles en los que Silvestre hace -y dice- poco más que reírse, algo que en estos tiempos se agradece.

Sobre todo el primero, en el que se graba la cara y en el que repite que "no" le ha salido. En él, acaba hablando de su madre, aunque es casi indescifrable lo que cuenta. "¿Cómo le explico el audio del post anterior a mi madre?", se pregunta.

Se refiere a un segundo vídeo en el que sí que tiene un mensaje más profundo. En él, se pregunta cosas relacionadas con su progenitora. "La vida pasa y sucede, y uno tiene sus cosas en la cabeza y todo va muy rápido. Pero a veces pienso si conozco del todo a mi madre. ¿La conozco de verdad?", se pregunta el actor.

"Intento hacerle preguntas, pero a veces me pregunto si la conozco de verdad. La estoy empezando a conocer...". En ese momento, Silvestre corta su monólogo por el ataque de risa que le da e incluso se llama a sí mismo "gilipollas". "Vaya cinco minutos de audio, se me ha ido de las manos", dice riéndose a carcajadas.

Un momento que han sacado, a su vez, muchas sonrisas entre sus fans, que no se creen la fantasía de vídeos que han vivido junto al actor. "Qué rato más bueno me has hecho pasar", "Me parece que te tomaste un vinito..." o "¿Cuántos días de cuarentena van?", son algunos de los comentarios de sus seguidores, que le dan las gracias por ser "tan adorable".