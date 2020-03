Barceló dice que sus declaraciones sobre contagios de sanitarios "no han sido afortunadas" y pide disculpas

En su comparecencia diaria para informar sobre la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana, Barceló ha afirmado que "hay profesionales contagiados a través de familiares o amigos, otros que hicieron un viaje e importaron el virus... la casuística es enorme y no puedo entrar en información detallada. En algunos casos no tenemos la fuente, hemos perdido la trazabilidad. No hay una única fuente", ha explicado.

Al respecto, preguntada por si existe falta de material para estos sanitarios, la consellera ha reiterado que "hay muchas fuentes de contagio". "Puede ser también que algún profesional se haya contagiado en su propio centro", ha apostillado.

"Mis palabras no han sido afortunadas. Por lo tanto, pido disculpas si han podido molestar u ofender. Nada más lejos de mi intención", ha señalado la consellera, al tiempo que ha indicado que es "muy consciente del gran esfuerzo, profesionalidad y entrega que muestran, día a día, estando en primera línea de esta situación tan complicada".