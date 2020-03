Hosbec recalca que hi haurà "llits de sobres" si Sanitat demana usar els seus hotels

El president de la patronal hotelera de Benidorm i Costa Blanca (Hosbec), Toni Mayor, ha sostingut aquest divendres que si la Conselleria de Sanitat els demana fer ús de les seues instal·lacions per a confiar als ciutadans que donen positiu per coronavirus, hi haurà "llits de sobres". "Els hotels estan llestos per a obrir, van tancar fa dos dies i està tot supervisat i no hi ha cap problema", ha comentat.

"Si fan falta estarem ací", ha afirmat en declaracions a Europa Press, i ha defensat ser "solidaris" i posar la planta hotelera a la disposició del que Sanitat "diga". No obstant això, ha indicat que de moment hi ha hagut "algun contacte" però que no s'ha concretat res.

A més, ha recalcat que es posaran a disposició els hotels on Sanitat estime que és "més oportú per logística o proximitat als hospitals o per la congestió".

Sobre el nombre de llits i d'hotels que puguen participar en el projecte, Toni Mayor ha sigut clar: "Els que facen falta; en eixe aspecte no hi ha problema". Així mateix, ha precisat que la Generalitat podria fer ús dels hotels al llarg de tot el territori valencià.

Sobre aquest tema, ha recordat que els hotels s'usarien per a la gent que done positiu i "ha d'estar tancat". "Les habitacions dels hotels tenen eixes facilitats perquè té el bany dins i té totes les facilitats; per a eixa classe de necessitats és l'ideal".

Per part seua, qüestionat sobre el personal que atendria els confinats, el president dels hotelers ha indicat que és "el que no està concretat". No obstant això, ha considerat que Conselleria hauria de posar "els equips" i els hotels el personal "més tècnic de manteniment perquè no falle res".

Desallotjament d’hotels

Preguntat pel desallotjament dels hotels, Toni Mayor ha dit que "no ha sigut fàcil" perquè la repatriació es va efectuar des de llocs com Benidorm, el Marroc o República Dominicana.

"De fet, a Canàries tenen encara molts -per aquest mateix divendres-, i han de traure'ls" dins del termini marcat pel decret d'alarma.

Finalment, el president d’Hosbec ha incidit en què, als hotels tancats, només queden els torns de seguretat per a no deixar els edificis "a la intempèrie".

El Brexit i la lliura

Amb tot, s'ha mostrat confiat que "s'eixirà" de la crisi sanitària i "s'eixirà bé"; malgrat la qual cosa, a dit estar "preocupat" per les decisions que ha pres Regne Unit davant el coronavirus.

Ha assenyalat que "tothom" pensa que s'ampliarà l'eixida de Regne Unit de la Unió Europea, perquè el Brexit estava previst en un principi per a aquest juny. "Crec que no seran kamikazes i prendran algun sentit del moment", ha asseverat i, per això, ha opinat que la negociació per a l'eixida es podria allargar un parell d'anys més. Per a Major, el Regne Unit "no es pegarà un tir al peu" i ha incidit en l'enfonsament de la Lliura: "Té un procés que si no passa alguna cosa va cap a avall".

"La mortaldat econòmica de tot aquest procés no serà poca", ha lamentat el president dels hotelers de la Costa Blanca i ha apuntat al fet que "alguna línia -aèria-, pot col·lapsar".

"Les nacions tiraran de recursos per a salvar les empreses que fan falta per a tornar a la normalitat: sense avions no hi haurà turisme", ha comentat i ha demanat ajudes als "grans" turoperadors perquè puguen mantindre la seua "estructura".