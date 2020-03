Marta, en 'First dates': "No quiero una pareja con hijos menores de 18 años ni con perro"

Marta acudió a First dates este jueves con las ideas muy claras sobre los requisitos que debía cumplir su pareja: "Que, si tiene hijos, que tengan más de 18 años, y que no tenga perro", afirmó la gijonesa.

"Qué te parece Carlos, ¿estoy guapa?", le preguntó Marta a Sobera nada más entrar en el restaurante de Cuatro. El presentador no dudó en contestarla que "le vas dejar encantado, fíjate lo que te digo".

La limpiadora comentó sin rubor que "siempre visto con ropa corta, ajustada, mis gorritos, mis cintas... voy siempre muy mona. Piropos, los que quiera".

"Lo que quiero es un compañero de fin de semana para ir a comer, ir una noche a bailar, las vacaciones... es realmente lo que yo quiero, pero que sea una relación estable de fin de semana", señaló la asturiana.

José, un jubilado de 69 años de Gerona, fue su cita, y en su presentación comentó que "tengo un hijo de 8 años de mi segunda relación. Este niño me ha hecho rejuvenecer totalmente". Y añadió que "lo tuve con 61 años y vino porque lo fuimos a buscar".

Durante la cena, Marta le pidió al gerundense que adivinara su edad: "Tengo hijas mayores", le advirtió. Y mirándola las manos se la jugó: "Entre 55 y 57 años", afirmó. La limpiadora, sorprendida, le dijo: "Eres listo, vas bien, tengo uno más, 58".

Entonces fue el turno de ella: "Te echo más que yo, 64 o 65". José se rio y le dijo su edad, 69 años. Marta admitió que "no los aparentas, pero esa energía que tengo yo de salir y arreglarme... esa marcha no la tienes".

La asturiana señaló que "José es un muy mayor, necesito chispa, una persona como yo, que me gusta la marcha, salir de noche de fiesta".

Después hablaron de los hijos, donde la gijonesa le dijo que tenía "dos hijas mayores", mientras que José comentó que "tengo cuatro hijos, el mayor tiene 40 años y el menor, 8. Es mi vida ese niño". Marta, sorprendida, solo pudo decir: "¿En serio? El hombre es lo que pasa, que puede tener hijos siempre".

"Yo no busco un hombre que tenga niños, y mucho menos menores de 18 años. No quiero una pareja con niños de 9 u 11 años, en cuento me dicen eso corto. Y si tienen perro, también corto", afirmó la limpiadora.

Al final, Marta no quiso una segunda cita porque "quería un hombre más joven, y como me gusta salir de marcha, que me siga el ritmo". José, por su parte, comentó que "soy hogareño, pero también me gusta divertirme y salir", por eso le propuso "quedar como amigos, pero nada más porque es un poquito mandona".