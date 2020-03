Unos 90.000 turistas aún permanecen en Canarias aunque espera que "muchos" regresen a sus residencias hoy

Así lo explicó en la rueda de prensa virtual posterior al Consejo de Gobierno, apuntando que desde el pasado sábado hay entre 280 y 300 vuelos diarios, con aviones que vuelan a las islas, "muchos vacíos", para que los turistas regresen a sus países, por lo que se espera que "tanto en el día de hoy como en los siguientes siga con este ritmo superior para que cuanto antes puedan regresar a sus casas".

Además, agregó, que se ha solicitado al Gobierno central el cese de la actividad alojativa "fundamentalmente para que no vengan turistas", añadiendo que se está pidiendo que "no venga ningún vuelo internacional salvo que vengan a recoger, no tiene sentido venir a Canarias porque no se puede hacer turismo".