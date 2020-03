El coronavirus llega a HBO: los estudios de doblaje se cierran "para garantizar la seguridad de los trabajadores"

La crisis del coronavirus también tiene consecuencias en el sector audiovisual. Y es que, además de la cancelación de rodajes o la suspensión de programas televisivos, HBO ha anunciado este miércoles que cierra sus estudios de doblaje para "garantizar la seguridad de los trabajadores" frente a la pandemia.

Así lo ha comunicado la plataforma a través de un comunicado en sus redes sociales: "Debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo, y para garantizar la seguridad de los trabajadores, los estudios de doblaje permanecerán cerrados hasta que la situación vuelva a la normalidad", explican.

De esta forma, las producciones que no puedan doblarse durante este periodo de tiempo se ofrecerán en la plataforma únicamente en versión original. Asimismo, todavía no se sabe qué series se verán afectadas por esta situación.

Este mes de marzo, HBO se prepara para el lanzamiento de la primera y la segunda temporada de Los renacidos. Por otro lado, en abril llegarán títulos como Run, Insecure, Lo que hacemos en las cosas, Killing Eve o I know this much is true; y en mayo se ofrecerá The Undoing, con Nicole Kidman.