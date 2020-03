Ensalada, sándwich, hamburguesa, croquetas... Así son los primeros menús para niños madrileños con beca-comedor

Desde las 12:00 horas de este miércoles, y hasta las 15:00, los 11.500 estudiantes madrileños beneficiarios de una beca de comedor, o sus familiares, pueden recoger su menú diario en casi 120 locales de Telepizza y Rodilla en la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Educación ha publicado los menús que se van a servir a estos alumnos durante los próximos días, en virtud del acuerdo al que se ha llegado con ambas marcas de restauración y gracias a la autorización concedida por el Ministerio de Sanidad, que se confirmó este martes a última hora de la mañana.

Algunos de los menús propuestos por Telepizza para los niños con becas de comedor. Comunidad de Madrid

Este miércoles, la franquicia de pizzas ofrece a los estudiantes dos menús para que elijan. Por un lado, ensalada mediterránea más 'pops' de pollo y, por otro, hamburguesa de pollo infantil con patatas fritas. Con ambos menús también se proporciona un botellín de agua. Mientras, en Rodilla, el menú de este miércoles es único y consta de un sándwich caliente de jamón y queso con dos croquetas y dos izpiezas de fruta, además de un trozo de bizcocho de zanahoria o un brownie.

Según informó la Comunidad de Madrid, en toda la región se han habilitado 118 establecimientos para que los propios niños o uno de sus padres puedan recoger la comida. Los primeros deberán presentar el DNI y, los segundos, el libro de familia, que además deberán acreditar que son receptores de las becas de comedor con precio reducido por percibir la Renta Mínima de Inserción (RMI). Cuando se recoja el menú se firmará un recibí.

Algunos de los menús propuestos por Rodilla para los niños con becas de comedor. Comunidad de Madrid

El listado de locales de recogida repartidos está publicado en la web de EducaMadrid y también en las de Telepizza y Rodilla. También puede consultarlo en el documento adjuntado a continuación.

Listado de locales en los que se pueden recoger los menús. Descargar

Para recoger los menús se deberán seguir una serie de medidas de seguridad y sanidad pública. Solo puede recoger la comida una única persona que no podrá ir acompañada y en la fila, si la hubiera, se mantendrá a una distancia de seguridad de al menos un metro. Se evitarán las aglomeraciones tanto en las inmediaciones del local como en su interior. Los establecimientos estarán cerrados, solo estará abierta la zona de entrega de menús.

Este plan de abastecimiento de menús a los estudiantes con beca de comedor ha sido diseñado para paliar el cierre de centros educativos, y por lo tanto de sus comedores escolares, que está vigente desde el pasado 11 de marzo en Madrid por la emergencia sanitaria global que se vive por el coronavirus. La iniciativa del Gobierno regional recibió cuantiosas críticas de los grupos políticos de la oposición (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) y desde sindicatos como CC OO desde el momento en el que fue anunciada.

Entre otras circunstancias, se censuró que no se trataba de menús saludables y de que el cierre de los colegios había supuesto el despido de personal de comedores escolares y empresas de catering, a los que se había obviado a la hora de buscar soluciones, según defendían. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, informó este martes que el plan fue la cuarta opción que barajó el Ejecutivo: los intentos con restaurantes o de distribución de alimentos no perecederos, no pudieron salir adelante debido a la situación actual.