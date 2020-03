Enric Morist, coordinador de la Cruz Roja en Cataluña: "El mejor voluntariado que se puede hacer es quedarse en casa"

La Cruz Roja es experta en afrontar situaciones de emergencia, pero la que ha generado la pandemia del coronavirus es diferente. Esta vez la organización humanitaria no llama a la ciudadanía a sumarse a su labor a través del voluntariado, sino a quedarse en casa. Solo acepta ayudas puntuales, y siempre de personas que puedan colaborar telemáticamente. Enric Morist, coordinador de la Cruz Roja en Cataluña, explica a 20minutos.es cómo están afrontando la crisis del Covid-19.

¿Qué lugar ocupa el coronavirus en la acción de la organización?

Se ha convertido en la prioridad absoluta en estos momentos y en lo que centra toda nuestra atención. Lo primero es cómo protegemos a los colectivos más vulnerables que atendemos durante todo el año y que ahora todavía son más vulnerables, es decir, personas mayores y enfermos crónicos. Estamos trabajando con las administraciones para atenderles.

¿Cómo ha cambiado el trabajo de la Cruz Roja de Cataluña con la crisis del Covid-19?

Hemos limitado muchísimo la actividad a domicilio, que seguimos haciendo pero para temas muy básicos, es decir, repartir alimentación, productos farmacéuticos o bombonas de butano a personas mayores o enfermos crónicos que no tienen red familiar o no se pueden desplazar.

¿Cómo atienden a sus usuarios, entonces?

Hemos abierto un canal que se llama Centros de Contacto. Es un sistema por el cual llamamos a 46.000 usuarios en Cataluña que tenemos todo el año cada dos o tres días para ver en qué situación están, informarles, escucharles, darles apoyo emocional y deribarles si hace falta al sistema de salud o de servicios sociales. Esto se hace desde 62 puntos en toda Cataluña. Desde las oficinas locales y comarcales. Es una atención que llega a más de 300 municipios.

¿Qué otras actividades llevan a cabo frente a la pandemia?

Con la Generalitat estamos trabajando un protocolo de atención a las personas sin hogar. Mantenemos también abiertos los centros donde hacemos distribución de alimentos, con garantías de seguridad, porque muchas personas dependen de esta alimentación.

¿Ha aumentado el número de personas que se ofrecen como voluntarias? ¿Tienen suficientes voluntarios?

Ya tenemos más de 17.000 voluntarios en Cataluña, que son suficientes, y mucha gente que nos está llamando para echarnos una mano, pero le estamos diciendo que se quede en su casa. Es muy importante. Queriendo hacer una acción muy loable aún podríamos complicar más la situación de las personas vulnerables. . La gente tiene que ser consciente de que el mejor voluntariado que puede hacer es quedarse en su casa. De verdad.

¿Tampoco les pueden ayudar trabajando a través del teléfono?

Si desde casa nos pueden ayudar telefónicamente, que pasen por su oficina local más cercana y se lo dirán. Tenemos 100 oficinas locales y comarcales en Cataluña. Todo el mundo tiene una Cruz Roja cerca. Pero lo que queremos evitar es aceptar voluntarios para hacer visitas a domicilio. Buscamos que no haya movilidad en la calle y que la gente esté confinada y llamamos a los ciudadanos que van a llevarles cosas a familiares de edad avanzada a que las dejen en la puerta y no accedan a sus casas, porque pueden tener el virus y no saberlo y poner en un problema muy grave a esas personas.

¿Llevan comida a domicilio a personas mayores que hasta ahora comían en centros de día que han cerrado?

Sí. En algunas localidades, en coordinación con los servicios sociales, lo hacemos. Un ejemplo es Blanes. Se les pide que dejen una silla fuera de su casa, junto a la puerta, y allí dejamos los alimentos.

¿Cómo están los ánimos entre el personal de la Cruz Roja frente a la pandemia y el confinamiento?

Los técnicos y voluntarios estamos bien, animados y fuertes. Hemos nacido para actuaciones de emergencia y tenemos a gente muy preparada. Queremos que los ciudadanos se tomen muy en serio todas las medidas de confinamiento y creo que lo vamos consiguiendo porque día a día, cada vez hay menos movimiento. Nosotros también nos hemos protegido. Hacemos turnos diferentes y mucha gente hace trabajo telemático. La que tiene que estar en la calle, va protegida con guantes, mascarilla y monos si debe tener contacto físico con personas que pueden ser positivas.

¿Cómo están afrontando los usuarios de la Cruz Roja esta crisis?

La gente está asustada pero es normal. Sobre todo la gente mayor y los enfermos crónicos tienen miedo, porque ya de por sí son vulnerables. Están muy angustiados y es lógico. Por eso tenemos la línea abierta telefónica. Para escucharles y darles protección emocional. Ya que no pueden recibir muchas visitas, que puedan tener un canal para desestresarse.