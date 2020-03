Ensenyat afirma que la "irresponsabilidad de algunos empresarios no puede tirar el esfuerzo generalizado"

MÉS PER MALLORCA

Según ha informado Ensenyat en un comunicado, "es un agravio comparativo con el pequeño y mediano comercio que grandes superficies que, a parte de vender alimentación también venden otros productos no exonerados por el Real Decreto, hayan mantenido abierta la venta de estos productos".

Por otro lado, ha destacado que "en situaciones como esta queda bien claro que no se puede consentir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho para toda la ciudadanía y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagar la asistencia sanitaria, dejando para los grupos menos favorecidos un modelo de beneficencia. Ahora más que nunca hay que valorar el sistema de salud pública y agradecer el esfuerzo y dedicación de los profesionales".

Al respecto, el portavoz del Grupo de MÉS per Mallorca en la Cámara Autonómica ha recordado que "todos el esfuerzo no tendrá sentido si no se refuerza la actuación sobre puertos y aeropuertos".

SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Por último, ha valorado "de forma positiva" las decisiones que se han tomado por parte de la Junta de Portavoces del Parlament, que ha decidido suspender la actividad en la Cámara Autonómica mientras esté vigente el Real Decreto de declaración del Estado de Alarma y las posibles prórrogas.

Además, se ha referido a que este lunes se ha reunido la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Plan de Contingencia en materia personal, que ha tomado medidas para adaptarse a la nueva realidad, como la definición de servicios esenciales y la habilitación de modelos de teletrabajo.