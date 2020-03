Así es la decoración 'retro' que triunfa en Amazon y que hará de cualquier casa un hogar

Colores suaves, plantas, luz natural, pocos estampados... Posiblemente, este sea el ideal decorativo de cualquiera que espere llegar (o permanecer, con los tiempos que corren) a casa y desconectar del sinfín de problemas que acompañan a cualquier rutina. Sin embargo, el apremio de una mudanza tras otra, el síndrome de Diógenes que nos embarga a la mayoría con recuerdos pasados que jamás tiramos y la falta de tiempo se han convertido en los peores enemigos de nuestro salón desde tiempos inmemoriales (¡que levante la mano quien haga más de un año que se prometió dar una vuelta decorativa a la casa y no lo ha hecho!). No hay rincón en el que no haya algo (paredes incluidas) y, la verdad, es que así no hay mente que descanse.

Con la primavera pisándonos los talones, te invitamos a dar un giro de 180º a tu vida en casa. Es hora de repensar la decoración de tu cuarto de estar y de apostar por un estilo vintage que, además de no pasar de moda, te permitirá buscar un buen lugar para algunos de esos recuerdos de los que te niegas a deshacerte. Cambios que harán de tu casa un hogar y para los que necesitarás echar mano de la selección de productos decorativos que hemos rastreado en Amazon.

Unas fundas de almohadones, animan cualquier sofá

En lino con el que están fabricados hace que sean suaves y cómodos. Amazon

Contrastando los colores, combinando diversos tamaños y, eso sí, disponiéndolos como es debido a lo largo (o en las esquinas) del sofá, los almohadones son los encargados de dar el toque definitivo a cualquier cuarto de estar. Estos, de lino y estampado de plumas de colores, son ideales para aportar toques de color sin saturar la estancia.

Un póster del mapamundi, para enamorados de los viajes

Los colores de este mapamundi aportan calidez. Amazon

Si no quieres recargar las paredes con cuadros de diferentes temáticas, este gran póster es ideal para ti. Además de aportar por la estética vintage, debido a su efecto envejecido, no necesita de otros recursos decorativos, pues al ser un mapa crea profundidad y requiere más de un vistazo para apreciar todos sus detalles.

Un altavoz 'bluetooth', con aspecto de vieja radio

Su cuidado diseño casa a la perfección con la decoración más 'retro'. Amazon

No hay cuarto de estar retro que se precie en el que no haya objetos que nos hagan viajar a tiempos anteriores. Y qué mejor que este funcional altavoz bluetooth que, además de permitirnos escuchar música con gran calidad de sonido, parecerá un elemento decorativo con mucha historia.

Una estantería hexagonal, para llenarla de verde

Además de contar con un diseño original, evita que acumulemos más de lo debido. Amazon

Las estanterías son elementos fundamentales en un salón. Sin embargo, lejos de lo que acabamos haciendo la mayoría, pierden su sentido estético si las abarrotamos de libros y toda clase de zarrios decorativos. ¿Nuestro consejo? Opta por hacer un jardín vertical en esta preciosidad hexagonal de Amazon: ganarás profundidad, luminosidad y calidad de aire.

Un mueble para la televisión, el verdadero protagonista

Destacan los cajones decorados con diferentes motivos. Amazon

Aunque el sofá es nuestro mueble favorito, es interesante crear el foco protagonista lejos de este (siempre tenderá a estar más desordenado). Y este mueble de estilo rústico para la TV, con ocho cajones en diferentes estampados, es perfecto para ser nuestro nuevo objeto de culto, ¿no os parece?

Un toque dorado, con mariposas de pared

Son el toque diferente que hará de nuestro salón un espacio único. Amazon

Si hace un par de años las golondrinas de cerámica irrumpían en los hogares más trendy, estas mariposas adhesivas en 3D pueden hacer lo propio en tu salón. Eso sí, vienen en pack de doce y, en términos decorativos, menos es más... ¡No las gastes todas en un solo rincón!

