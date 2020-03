Toñi Moreno relata la 'cara B' del sueño de ser madre: "Llamé a una psicóloga"

Toñi Morenocumplió su sueño de ser madre soltera el pasado 21 de enero de 2020, cuando su hija Lola venía al mundo.

Ahora, dos meses después, compatibiliza su labor como madre con su faceta como trabajadora, todos los días en Mujeres y Hombre y Viceversa.

No sin haber pasado por momentos difíciles, como ella misma ha admitido. La revista Semanaha hecho un repaso a la vida de la presentadora en este corto espacio de tiempo, que, además, ha coincidido con ese sueño de ser mamá.

"Cuando vi a la niña me entró un miedo que se tradujo en una crisis de ansiedad. Me tuvieron que llevar al hospital porque sentía que no estaba preparada", admitía hace unos días.

"Llamé a una psicóloga para que me ayudara. No me sentía con fuerza para seguir yo sola"

La de Sanlúcar también ha detallado esa 'cara B' de la maternidad: "No sabía lo que me pasaba, pero solo tenía ganas de llorar. Me llevé una semana llorando por la mañana, por la tarde y por la noche. Eso de la depresión posparto es así. Llamé a una psicóloga para que me ayudara. No me sentía con fuerza para seguir yo sola", reproduce la revista.

Sin embargo, echó arrestos al asunto y, con ayuda de profesionales, consiguió salir adelante. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece a través de la tele. "No siempre estoy así: optimista, alegre y enérgica. Tengo, como todos, mi otro yo. La felicidad se trabaja, como la alegría o la pasión, y no depende de nadie más que de ti. Hoy voy a pintarme el día de colores y me voy a la calle…. a vivir la vida", asegura la carismática presentadora.