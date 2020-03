Vox cree que mantener el pleno del Parlament de este martes "es una temeridad"

Así lo ha expresado el diputado Sergio Rodríguez, que en la junta extraordinaria de portavoces de este viernes ha pedido la suspensión general de toda la actividad parlamentaria. El Parlament ha decidido suspender el pleno del 24 de marzo, pero no el del 17, que ya estaba convocado formalmente desde este miércoles.

"Creemos que es una temeridad que no nos hayan escuchado en un asunto de tanta gravedad como este", ha lamentado el diputado, que considera que suspender toda la actividad sería "lo más congruente y responsable" para "predicar con el ejemplo" e ir "en consonancia con el resto de medidas" de cierre de colegios y cancelación de actividades culturales.

"En este tipo de crisis no importan los colores políticos, importa la salud de la gente. Nuestro grupo parlamentario decidirá si acudimos o no a ese pleno en el que, además, no se trata ningún tema de urgencia. Postergar ciertas medidas de prevención nos hará llegar a un punto de no retorno muy peligroso", ha concluido Rodríguez.

El pleno de este martes se hará sin público -el acceso al edificio queda restringido a público general desde este sábado- y con algunas modificaciones: el debate del decreto ley sobre vivienda, incluido en el orden del día tendrá intervenciones más cortas y se habilitará, sólo para este punto, voto telemático para los diputados que consideren que no deben asistir.