El Consell contracta a 846 professionals sanitaris

La compareixença del president de la Generalitat va servir perquè Ximo Puig anunciara ahir des de la tribuna de les Corts una doble bateria de mesures, tant en l'àmbit assistencial i de prevenció de possibles contagis com per a esmorteir l'impacte econòmic que, sens dubte, tindran les mesures adoptades per a fer front a la pandèmia del coronavirus en la Comunitat.

El primer bloc conté 11 mesures de contenció del Covid-19. Entre elles s'inclouen el tancament dels centres especialitzats d'atenció a majors, clubs socials de jubilats, llars del pensionista o similars i la suspensió dels viatges dels centres educatius.

Puig, en la seua intervenció, va explicar que el pla de contenció preveu també la incorporació de 846 professionals sanitaris de tots els àmbits i categories professionals que reforçaran les necessitats assistencials. Aquest pla és ampliable al personal que siga necessari.

Així mateix, s'ha dissenyat un dispositiu d'ampliació de llits hospitalaris i de noves necessitats organitzatives en cada centre hospitalari, encara que el president va recalcar que “ara mateix no hi ha cap problema d'ingressos hospitalaris, però es treballa pensant en tots els escenaris de futur”.

De la mateixa manera, s'han programat les eventualitats presents i futures per a planificar les necessitats respecte al material sanitari, tant per a hospitals com per a residències, i s'han suspés les lliurances i vacances del personal sanitari per a assegurar la seua disponibilitat en cas de necessitat.

A més, s'han duplicat el nombre de persones destinades a atendre el telèfon de consulta sobre el coronavirus, el 900 300 555, que, a més de donar informació, també oferirà un test en línia perquè la ciutadania puga valorar el seu estat de salut.

Sanitat també ha cancel·lat la participació del personal sanitari en els congressos, seminaris o cursos, d'acord amb les organitzacions professionals i ha paralitzat també les pràctiques formatives de l'alumnat que cursa graus en Ciències de la Salut.

De la mateixa manera, ha suspés els viatges d'oci o culturals organitzats per centres educatius, associacions o entitats culturals dins o fora de la Comunitat Valenciana i s'anul·len els programes d'intercanvi de professorat en tots els nivells educatius.

Finalment, es posa en marxa un número de telèfon per als ajuntaments per a donar resposta a consultes de tipus administratiu no sanitari.

En el capítol econòmic, una de les mesures més destacades de les 16 anunciades per Puig és que el Consell crearà un fons de capital de risc del Institut Valencià de Finançes (IVF) dotat amb 200 milions d'euros per a invertir en empreses de dimensió mitjana i gran i dinamitzar l'activitat econòmica davant el brot del coronavirus, al costat d'altres anuncis com rebaixar les condicions d'accés al crèdit i 800.000 euros en ajudes per a fomentar el teletreball.

Puig va demanar també al Govern que augmente la capacitat d'endeutament de la Comunitat per a comptar amb fons addicionals de rellançament econòmic i reforç de serveis públics. Entre les mesures destaca un nou fons d'infraestructures de mobilitat amb una dotació mínima de 100 milions - –amb fons del Banc Europeu d'Inversions (BEI), UE, diputacions, empreses i Generalitat–, destinat a millorar les infraestructures i a crear ocupació amb criteris de sostenibilitat. Les inversions se centraran en carreteres, vies verdes, ports, ferrocarrils i projectes innovadors.

En la mateixa línia, el Consell accelerarà les iniciatives de col·laboració públic-privada en infraestructures i habitatge, amb un pla de construcció per a lloguer assequible en sòl públic. Dins de l'àmbit laboral, Puig va avançar accions per a implantar el teletreball “on siga necessari” i, respecte als impostos, el Consell aplicarà el fraccionament, retard i bonificació del pagament de tributs gestionats per l'agència valenciana a empreses, treballadors i familiars en dificultats pel coronavirus.

La polèmica de Toni Cantó

El portaveu de Ciutadans en Les Corts, Toni Cantó, va criticar ahir que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, haja donat positiu en coronavirus després de manifestar-se el 8-M, i es va referir a ella com a “manifestant il·lustre: germana, jo sí que et contagie”. Les seues paraules van alçar la indignació de la bancada del Botànic, des d'on se'l va acusar de “misèria moral”. En la seua següent intervenció, el síndic de Cs va demanar disculpes perquè se l’ha “interpretat malament”.