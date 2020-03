Los Ayuntamientos asturianos asumen las recomendaciones de la FACC y suspenden actos

La FACC aconsejó ayer a los Ayuntamientos que suspendan los plenos municipales hasta la última semana del mes de marzo, que rebajen las actividades sociales y eviten las celebraciones que representen aglomeraciones de personas como eventos culturales o deportivos.

Así, Ayuntamientos como Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Tineo, Parres, Villaviciosa, Llanes, Mieres, Corvera, Colunga, Valdés o Langreo, han acatado las recomendaciones, procediendo al cierre de espacios municipales como bibliotecas, polideportivos y demás instalaciones deportivas, casas culturales, centros sociales, escuelas de música y oficinas de turismo.

Aconsejan además, en su mayoría, evitar acudir a los servicios municipales administrativos y hacer todos los trámites que sea posible de manera telemática.

RESTRICCIONES A LAS BODAS CIVILES EN OVIEDO

En Oviedo, además de las medidas implementadas por el resto de concejos, se procederá al cierre de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y se ha acordado aplazar los eventos culturales de gran afluencia, como el concierto de Revolver anunciado para este fin de semana, en los teatros municipales -Campoamor y Filarmónica-, el Auditorio y el Palacio de Exposiciones y Congresos.

De acuerdo a la intención de reducir los riesgos de propagación del coronavirus entre la población, el Ayuntamiento ha acordado mantener la celebración de bodas civiles en el Ayuntamiento, limitando el acceso a un máximo de 12 personas -incluyendo contrayentes, testigos, invitados y fotógrafo).

SIERO MANTIENE EL MERCADO NACIONAL DE GANADOS, SOLO PARA PROFESIONALES

Aunque el Ayuntamiento de Siero ha ordenado también el cierre de instalaciones municipales, bibliotecas y actos culturales, ha decidido mantener la celebración del Mercado Nacional de Ganados el próximo lunes 16 de marzo.

Sin embargo, se celebrará con restricciones. No podrán acudir ganaderos que no concurran con animales, y los participantes no podrán asistir acompañados por terceras personas. La cita ganadera tendrá además control de accesos y aforo limitado.