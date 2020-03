Un cost econòmic global de 700 milions d'euros

Descoratjament, dur colp, tristesa i desolació. Els sentiments anaven i venien aquest dimecres en el món faller, però també en els sectors econòmics que viuen de la festa per antonomàsia de la ciutat. Uns de manera directa i uns altres amb menor dependència, però tots es veuran afectats per les pèrdues imprevistes que generarà la suspensió de les Falles.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va xifrar ahir en 700 milions d'euros l'impacte econòmic per a la Comunitat Valenciana de l'ajornament de les Falles de València i de la Magdalena de Castelló, un balanç en el qual també inclou les restriccions al turisme.

Entre els sectors més afectats es troben els artistes fallers, que necessiten cremar els monuments per a tindre espai en els seus tallers que els permeta avançar amb les Fogueres d'Alacant, però també les pirotècnies, que no poden emmagatzemar pólvora si no li van donant eixida.

A ells s'uneixen uns altres com el de la floristeria, que ja tenia tot preparat per a l'Ofrena, i dues que depenen molt directament del turisme, tallat en sec en el cas d'Itàlia: l'hostaleria, que no podrà mantindre els contractes, i els hotels, que no deixen de tramitar cancel·lacions.

El cap del Consell va demanar “un impuls europeu” per a flexibilitzar els criteris de dèficit i diners del Banc Europeu d'Inversions (BEI) “per a fer front a la desacceleració i la recessió”. En aquesta línia, l'alcalde de València, Joan Ribó, va informar ahir que ha encarregat a un alt funcionari municipal l'elaboració d'un estudi econòmic sobre possibles ajudes als sectors afectats. “Necessitem falles i artistes per a 2021 i això dependrà de les ajudes”, sobretot per als artistes, va incidir.