Bronca de los profesores a los triunfitos: "No se les entiende un carajo"

Los concursantes de Operación Triunfo 2020 están dispersos y no han hecho un buen trabajo esta semana, como ha quedado patente en el primer pase de micros que han hecho ante sus profesores, que no han dudado en abroncarles por su falta de precisión a la hora de interpretar.

La que tomó la voz cantante fue Noemí Galera, la directora de la Academia del concurso musical de La 1. "No sé qué os pasa. La energía está abajo y la gala no nos puede pasar por encima. El viernes esto no puede repetirse. Estáis cansados, nosotros también, el mundo está cansado, pero queda un mes y no desaprovechéis esta oportunidad porque luego os tiraréis de los pelos", les dijo.

Pero los triunfitos también sacaron de quicio hasta a sus profesores más templados, como Mámen Márquez, que les ha pedido que pongan correctamente las colocaciones porque "no se les entiende un carajo".

"No me esperaba este desastre", ha comentado el director Musical Manu Guix, de un primer ensayo en el que apenas Hugo se ha salvado de las críticas.