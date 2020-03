Mir aboga por cerrar el Pacto por el Agua para conseguir una gestión "efectiva" del saneamiento

Durante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlament, Mir ha explicado este miércoles la evaluación del estado de cumplimiento de las aguas residuales que la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) llevó a cabo, en 2019, a las 79 Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR).

De estas, hay ocho que no cumplen la normativa (Ibiza, es Mercadal, Porreres, Llubí, Cala Sant Vicent, Vilafranca, Sant Josep y Sant Joan de Labritja). Todas ellas, según Mir, suponen un 12% del total de volumen de agua que se depura en el archipiélago.

Mir ha subrayado que prácticamente la totalidad de este caudal mal depurado, concretamente el 92%, corresponde a la depuradora de Ibiza. En este sentido, ha recordado que el Estado lleva a cabo la construcción de unas nuevas instalaciones.

En cuanto a las otras siete, ha recalcado que ya hay en marcha actuaciones en todas estas para revertir la situación actual. Así, la Conselleria invertirá 5,7 millones en las obras de ampliación y remodelación de la EDAR des Mercadal, la retirada de lodos de Vilafranca y la mejora de la depuradora de Sant Josep, entre otras acciones.

Además, el conseller ha anunciado la redacción del Plan Director Sectorial de Saneamiento y Depuración de Baleares y la creación de la Unidad de Calidad Ambiental de Abaqua, que empezará, este año, el proyecto de gestión inteligente de las depuradoras mediante la monitorización.

Con todo, Mir ha remarcado que las actuaciones no solucionarán por sí mismas el problema si otras administraciones no se implican. En este sentido, ha explicado que los análisis revelan que siete de las ocho depuradoras que no cumplen los requisitos reciben agua de alcantarillado con valores límite de vertido permitidos.