Galiana: "Cal cremar per la idiosincràsia de les falles. No es poden suspendre per al 2021"

El regidor de Cultura Festiva en l'Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, ha descartat aquest dimecres la possibilitat, després de l'ajornament de la celebració de les Falles de 2020 per la crisi del coronavirus, que els monuments fallers es guarden per a l'exercici posterior i ha defès la idea de cremar-les al llarg d'enguany, quan siga possible atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries.

"Cal cremar per la idiosincràsia de les falles. No es poden suspendre per a 2021", ha afirmat Galiana, que ha agregat que "l'ofici d'artista faller" suposa "fer i cremar" els monuments que són la "base" d'aquestes festes. Així mateix, ha assenyalat que "ajornar a 2021" aquestes celebracions comportaria "un perjuí enorme" i ha asseverat que espera i desitja que la situació actual "no afecte les Falles de 2021". "L'ofici d'artista faller no permet guardar les falles per al 2021", ha afegit.

En la mateixa línia, s'ha expressat l'alcalde, Joan Ribó, que ha ressaltat que el consistori treballarà per a buscar "una alternativa viable" al desenvolupament de les Falles de 2020, procurant "el consens amb el món faller i seguint les directrius de les autoritats sanitàries". "Barrejarem diferents alternatives", ha indicat, al mateix temps que ha descartat "especular" amb dates "fins a no tindre el vistiplau de les autoritats sanitàries".

Ribó i Galiana, que han descartat fer coincidir les Falles amb la celebració de Sant Joan al juny, s'han pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que han oferit juntament amb la vicealcaldessa de la ciutat, Sandra Góméz, després de l'ajornament de les Falles. Respecte a la seua celebració i a la nova data de la cremà, el responsable de Cultura Festiva ha agregat que s'haurà de decidir quan "segons el que diguen les autoritats sanitàries".

L'edil ha manifestat que ara s'ha de treballar en qüestions com la de veure què es fa amb els monuments fallers que estan en el carrer i ha destacat que per a això s'està treballant ja amb els artistes fallers, amb els qui ha ressaltat que s'ha reunit l'Ajuntament ja.

"Desmuntar és complicat", ha asseverat Galiana, que ha apuntat a més que els artistes fallers necessiten espai en els seus tallers per a seguir treballant amb vista ja al 2021 i per a Sant Joan els que també construeixen fogueres.

En aquesta línia, ha al·ludit a la possibilitat que s'ha apuntat perquè instal·lacions de Fira València s'usen "com a magatzem temporal" de les falles que no poden ser guardades en els tallers dels seus creadors.

"Anem a anar treballant. Només han passat unes hores" des de l'anunci de l'ajornament, ha exposat el regidor, que ha agregat que en la reunió amb els artistes fallers s'han buscat "solucions per a les -falles- plantades i per a les quals no" amb la finalitat de "veure què es fa amb elles". "En la reunió amb el gremi -d'artistes fallers- s'han valorat totes les opcions. Les falles no es desmunten i ja està. No hi ha una grua que posa i lleva"sense més, ha agregat.

El també president de la JCF ha avançat que es durà a terme també un ple extraordinari d'aquesta entitat i una reunió extraordinària amb els presidents de falles per a abordar aquestes i altres qüestions.

Preguntat per la instal·lació de carpes en els carrers i per l'ocupació de carrers, Carlos Galiana ha comentat que s'ha parlat també amb la Conselleria de Justícia per a l'emissió d'un decret que porte a "anul·lar la resolució de l'ocupació de l'espai públic" atés que "s'anul·len les falles i els actes festius".

Cancel·lades les Falles "amb tot el que implica"

Així mateix, respecte a l'activitat dels casals i a si serà possible que es duen a terme en ells sopars i reunions relacionades amb la celebració de les Falles, el regidor i president de la JCF ha destacat que "s'han cancel·lat les Falles amb tot el que implica".

Galiana ha declarat que "el dret de reunió existeix" però ha insistit que "s'han anul·lat tots els actes de totes les comissions de falla, no solament els oficials". En aquest sentit, ha manifestat que s'han "anul·lat tots els actes" i ha assegurat que "la contundència dels informes diu tots els actes, de les comissions incloses".