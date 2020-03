Marco dice que se intentará que el impacto económico por el aplazamiento de la Magdalena sea el "mínimo"

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha asegurado que desde el Ayuntamiento no hay "ningún ánimo" de que haya pérdida económica de las personas que han hecho ingresos o gastos con ocasión de las fiestas de la Magdalena -aplazadas por la crisis del coronavirus-, por lo que van a intentar que el impacto económico sea el "mínimo posible".

En esta línea, has señalado que no hay estimaciones sobre el impacto económico que puede ocasionar el aplazamiento de las fiestas y ha apuntado que los gastos que no se han producido se verá de qué forma se pueden contener y trasladarse a otra fecha y los que ya se han ejecutado, como el LLibret, se tendrán que pagar.

La primera edila ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a prácticamente todo el equipo de gobierno para informar sobre las medidas adoptadas tras el aplazamiento de la Magdalena.

Amparo Marco ha señalado que la suspensión de las fiestas ha sido una decisión "muy acertada" por parte del Gobierno y de la Generalitat Valenciana "por cuestión de emergencia sanitaria internacional", ya que -ha dicho- "por encima de todo está la salud de la ciudadanía".

La alcaldesa ha señalado que ha sido una decisión "muy difícil" porque "a nadie le gusta suspender las fiestas" y, ligeramente emocionada, ha agradecido el apoyo a esta decisión del equipo de gobierno y del resto de grupos políticos.

Marco, que ha recordado las acciones desarrolladas por el Ayuntamiento desde que se tuvo conocimiento del primer caso de coronavirus en Castellón, entre las que ha recordado la convocatoria de una mesa para tomar medidas tanto a nivel interno como externo e informar a los colectivos vulnerables, ha indicado que "no se trata de alarmar a nadie, sino de tener precaución y prevención e intentar minimizar el impacto sobre la ciudadanía".

En cuanto a las medidas que se han adoptado tras el aplazamiento de las fiestas, Marco ha indicado que el programa oficial de fiestas ha quedado anulado y se revocarán 41 ocupaciones de vía pública para pubs y bares que habían solicitado tener barra fuera, 52 ocupaciones para asociaciones y collas, 20 puestos a ubicar el día de la Romería en la Magdalena y en Sant Roc de Canet, 21 autorizaciones menores, 4 para colectivos de artesanía, 4 para churrerías, 4 para cuestiones taurinas, un hinchable y un puesto de turrones.

LAS FIESTAS, CUANDO LO PERMITA EL CORONAVIRUS

Por otra parte, ha subrayado que se estudiará cuándo se realizarán las fiestas de la Magdalena, "algo que no está en manos del Ayuntamiento, pues se celebrarán cuando el coronavirus lo permita". "Vamos a ver su evolución y lo que pasa y las fiestas se realizarán cuando no afecten a la ciudadanía de Castelló y tras oir a los colectivos del mundo de la fiesta y la Junta de Portavoces", ha añadido.

La alcaldesa ha lanzado un mensaje de "tranquilidad, sosiego y responsabilidad", y ha agradecido la "comprensión" de la ciudadanía. Así mismo ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que no convoquen de forma unilateral ninguna concentración, como una romería alternativa, "por el bien de ellos mismos y de la ciudad de Castelló".

No obstante, ha indicado que probablemente este jueves se convocará de nuevo la Junta Local de Seguridad para ver las competencias de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local en caso de que hubiera algún llamamiento para hacer concentraciones.

Por otra lado, Marco ha destacado que el lunes, 16 de marzo, se mantendrá como fiesta local, "ya que no hay tiempo para cambiarla", y ha anunciado que solicitará a la Generalitat Valenciana que pueda conceder otro día festivo local cuando se celebren las fiestas de la Magdalena. Además, ha recordado que la semana de fiestas no habrá clases.

Por otra parte, la alcaldesa ha señalado que las subvenciones a gaiatas y entes que las han solicitado se pagarán cuando se celebren las fiestas; y ha dicho que se reuniára esta esta tarde o mañana con la reina de las fiestas y sus cortes para darles un mensaje de ánimo, así como a la Comisión de Fiestas y a los entes de las fiestas.