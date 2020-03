L'Any Ovidi Montllor recordarà la seua figura amb concerts, projeccions, publicació de discos i xarrades

Així mateix, durant aquest exercici dedicat a Montllor, els premis que porten el seu nom, impulsats pel Col·lectiu Ovidi Montllor (COM), tindran lloc per primera vegada a la seua ciutat natal.

El director general de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos; el president del COM, Manuel Miralles; el seu vicepresident, Rafa Xambó, i la periodista Amàlia Garrigós han presentat en roda de premsa l'Any Ovidi Montllor i les activitats que contempla. També ha participat en l'acte el regidor de Cultura d'Alcoi, Raúl Llopis.

A més, en aquest acte, celebrat al Teatre Principal de València, s'ha donat a conéixer la imatge amb què es desenvoluparan totes les iniciatives previstes, un treball del dissenyador gràfic César Amiguet que sobre una fotografia de Montllor mostra el lema 'Ohvidi'. Es tracta, segons ha explicat el seu creador, d'una idea que pretén conjuminar "una exclamació, un crit de pena i dolor, l'exaltació d'Ovidi".

"Al·ludeix també a una veu que sembla que s'acaba però que està ara més viva", ha assenyalat Amiguet, que ha precisat que els cartells que es difonguen mostraran diferents imatges del cantant i actor i diferents colors. Ha agregat que l'objectiu d'aquesta proposta "breu i versàtil" és ressaltar que es desenvoluparan "moltes activitats" al llarg del pròxim any en memòria de Montllor.

La presentació de l'Any Ovidi Montllor ha coincidit amb el 25 aniversari de la mort d'aquesta figura. En el desenvolupament de la iniciativa, com han comentat els seus impulsors, participaran també les diputacions provincials de Castelló i València i els ajuntaments d'Alcoi, per ser la ciutat natal del músic i actor i per ser Capital Cultural de la Comunitat 2020-2021 en representació dels municipis de més de 5.000 habitants, i el de Bocairent, localitat que ostenta també eixa capitalitat com a representant de poblacions de menys de 5.000 habitants.

El director general de l'IVC ha assegurat que aquest serà "un any ple d'actes per a rememorar a Ovidi Montllor, 25 anys després de la seua mort, una figura clau del segle XX valencià" en àmbits com "la música, el cinema i el teatre". Guarinos ha afirmat que aquests són "els tres grans pals que va tocar en la seua vida" i les bases de la seua obra, al mateix temps que ha considerat "obvia" la "necessitat" que la Generalitat "estiga al costat d'una celebració" com aquesta per a "posar en valor i fer més visible" la figura "des de les institucions" públiques.

Abel Guarinos ha anunciat que per a reforçar les activitats previstes pel COM en aquest pròxim any, l'IVC ha impulsat la celebració de quatre "concerts homenatges" dedicats a Montllor que tindran lloc als teatres Principals de València i Castelló, al Teatre Arniches d'Alacant i al Teatre Calderón d'Alcoi.

Aquestes propostes es completaran amb la projecció de pel·lícules i documentals sobre el cantant i actor també a les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Per la seua banda, el Col·lectiu Ovidi Montllor contempla la celebració d'un circuit de concerts i la interpretació en ells de cançons versionadas d'aquest artista, així com la gravació d'un disc col·lectiu amb algunes versions i la d'un disc d'Enric Casaus dedicat a aquesta figura.

PREMI A la MILLOR VERSIÓ

Els Premis Ovidi s'entregaran enguany en una gala prevista a Alcoi diumenge 8 de novembre del 2020 a la vesprada. En aquest acte s'entregarà per primera vegada un guardó extraordinari "a la millor versió" feta i registrada de la música d'Ovidi Montllor en els últims 25 anys, com ha avançat Rafa Xambó. Al seu torn, ha expressat el seu "agraïment" a l'IVC pel "suport institucional" mostrat en la celebració de l'Any Ovidi Montllor.

Igualment, Xambó ha convidat als músics i cantants valencians a introduir en els seus repertoris, aprofitant aquesta commemoració, cançons i versions de la música de Montllor. En aquest sentit, ha comentat que la idea és que "en tots els concerts on hi haja música en valencià es recorde a Ovidi Montllor" i ha destacat que en totes aquestes trobades es facilitaran les imatges de la campanya gràfica dissenyada per a enguany.

D'altra banda, ha precisat que la col·laboració de les Diputació de Castelló es plasmarà amb la celebració de huit concerts en cadascuna de les comarques de la província, mentre que la de València fomentarà la celebració de concerts acordats entre el COM i sales o ajuntaments. "La idea és que durant tot l'any hi haja molts concert en diferents punts", ha apuntat.

Respecte al CD que es pretén editar, el vicepresident del Col.lectiu Ovidi Montllor ha explicat que la intenció és fer un disc "col·lectiu" que "done entrada a tots els grups jóvens i no tan jóvens" amb "versions" de l'artista. Ha exposat que a aquesta iniciativa se sumarà un DVD amb imatges de concerts i de processos de gravació, entre unes altres.

"DIGNITAT"

Amalia Garrigós, pel seu costat, ha valorat la figura de Montllor i ha destacat d'ella la seua "dignitat", el seu "esperit lliure" i la seua "perseverança", a més de valorar el suport institucional que rep en l'actualitat després d'anys de rebre "l'esquena". En la mateixa línia, el president del COM, ha parlat de la "dignitat" d'aquest actor i músic i de la seua "defensa" de la llengua i la cultura valenciana, així com de la seua "solidaritat" i de l'"admiració" que hi ha cap a ell.

D'altra banda, el regidor de Cultura d'Alcoi ha mostrat la disposició de l'Ajuntament de la localitat a acollir, "amb els braços oberts", actes en record de Montllor i ha assegurat que aquest és un personatge que està "present dia a dia" en aquest municipi.