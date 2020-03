IU lamenta que el gobierno municipal trate de "lavar su imagen" en materia de igualdad tras el 8M

Según ha explicado Pernichi en una nota, "en la Junta de Portavoces de esta jornada han presentado PP-Ciudadanos una propuesta de declaración institucional referente al 8M, día importantísimo para miles de mujeres de esta ciudad y de este país, tal y como se ha comprobado".

Para la edil, "es lamentable la actitud de este equipo de gobierno, que no ha apoyado a la Plataforma Nosotras Decidimos en este 8M, que ha intentado quitarle, incluso, el protagonismo en la organización de sus actividades, pero sobre todo hay que recordarles que hace un mes votaron en contra de nuestra moción, que tenía como objetivos, entre otros, apoyar las actividades del Día Internacional de la Mujer y poner en marcha acciones en pro de la igualdad, como por ejemplo el Plan Transversal de Género".

Así, ha expuesto que "este gobierno, con Bellido a la cabeza, ha sido y es responsable de que este Ayuntamiento no apoyara el programa de actividades del 8M, al no querer comprometerse con una dotación económica para 2020, como también de que no haya recogida, en la propuesta de presupuestos, partida alguna para la puesta en marcha del Plan Transversal de Género".

"No vamos a consentir, ni vamos a estar a favor de una propuesta de mínimos, pues con la igualdad no caben medias tintas", ha advertido Pernichi, quien ha señalado que "o se apuesta por ella, tal y como planteaban los colectivos feministas de la ciudad en la moción del mes de febrero, o no se apuesta, que es lo que está haciendo este gobierno municipal".

Y es que, según ha agregado, "no sólo no ha apoyado este 8M, sino que, también, con su acción diaria va a provocar que se pierda una subvención de 75.000 euros, referente al Pacto de Estado contra la violencia de género".