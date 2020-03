Els drons de la Policia comencen a vigilar les mascletaes amb zoom, paracaigudes, GPS i càmera tèrmica

La unitat especial de set drons de la Policia Local de València s'ha estrenat aquest dilluns en la mascletà de Falles, sobrevolant la plaça de l'Ajuntament amb un equipament compost per zoom, GPS, qualitat d'imatge 4K, visió en 360 graus i paracaigudes automàtic en cas de caiguda no controlada.

Els drons, coordinats amb l'helicòpter de la Policia Nacional, es poden utilitzar tant al matí com a la nit gràcies a les càmeres tèrmiques que tenen instal·lades. Compten amb totes les mesures de seguretat que marca l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria, detalla el consistori en un comunicat.

Aquests aparells poden controlar les vies d'evacuació, l'accés de vehicles, la venda ambulant, el seguiment i monitoratge de sospitosos d'algun delicte, la utilització inadequada o fora de zona de seguretat de petards i qualsevol incidència com lipotímies, com ha explicat un dels sis pilots capacitats en una exhibició.

La posada en marxa de la unitat arriba avalada per un estudi de seguretat operacional i un curs per a pilotar els drons. Quan l'aparell detecta un problema, una patrulla de la Policia Local acudeix al punt exacte, amb el que els operatius podran ser "més racionals si cap" i la distribució de recursos més eficient, ha ressaltat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

Els sis drons resulten efectius en el control d'espais i en les vies d'evacuació durant les mascletaes multitudinàries de Falles, per a treballar de forma preventiva. També poden ajudar a previndre furts i a actuar més ràpid davant problemes sanitaris.

De fet, aquests aparells podran contribuir al rescat de persones en captar imatges que l'ull humà no pot, com en la solsida d'un edifici, i ajudar a atallar incendis forestals. "No substitueixen la patrulla, però permeten que puguem abastar més espai de terreny", ha destacat l'edil, sumat al fet que "si calguera utilitzar les seues imatges per a un juí, es podria; són vàlides".

Quant al pressupost, "l'Ajuntament de València no ha invertit ni un euro en la unitat de drons de la Policia Local", ja que es tracta de drons finançats per programes europeus. El responsable de Protecció Ciutadana ha advocat per crear una unitat conjunta de policia i bombers perquè aquest cos també puga utilitzar drons.