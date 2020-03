Polítics valencians lamenten l'homicidi a Vilanova de Castelló: "La barbàrie masclista torna a fer-nos fracassar"

"La barbàrie masclista torna a fer-nos fracassar", ha lamentat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en un missatge de Twitter, titlant-ho de "nou colp contra la dignitat de les dones i contra la dignitat de la humanitat: Una altra dona assassinada, parem i condemnem entre totes i tots el terrorisme masclista. Diguem no sempre!".

Sota el mateix prisma, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha rebutjat el "cercle negre" de la violència masclista, precisament en el cap de setmana del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona. "Mónica va ser assassinada i deixa dos fills. Ja prou, ja prou!", ha exclamat en un 'tuit'. La Generalitat Valenciana ha convocat un minut de silenci aquest dimarts al migdia.

Per part dels partits, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha coincidit a llançar un "prou" contra al violència masclista: "La nostra societat ha d'afrontar unida la lluita contra aquest flagell. La meua repulsa, el meu condol i el meu record a eixos xiquets que es queden sense mare. Ni una menys", ha reivindicat en la mateixa xarxa social.

"Mónica tenia tota la vida i el seu futur per davant amb els seus fills. Els assassinats masclistes mostren un fracàs conjunt com a societat", ha asseverat la síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, cridant a continuar "fermes cap a una societat feminista que garantisca un futur per a totes: Ens volem vives i lliures".

La dona, de 38 anys, va morir després de rebre el divendres a la vesprada un tir en el cap per part de la seua parella en un domicili de Vilanova de Castelló, després del que va morir en l'Hospital La Fe de València. L'home va declarar que l'arma se li va disparar de forma accidental mentre la manipulava, encara que la Guàrdia Civil treballa amb la hipòtesi que siga un nou cas de violència masclista.