El Port de València posa al servei de la ciutadania el seu arxiu històric

L'Autoritat Portuària de València (APV), ha presentat aquest divendres PUBLICAR-ME: un projecte pioner desenvolupat juntament amb Microsoft i la consultora tecnològica ENCAMINA amb la qual posa a la disposició de tota la ciutadania el seu ampli patrimoni documental històric, format per quasi 10.000 documents datats des de mitjan Segle XIX fins a 1940, a més de 102 memòries anuals econòmiques, ambientals i d'obres.

En una presentació que ha tingut lloc en l'Edifici del Rellotge del Port de València, el president de l´APV, Aurelio Martínez, ha posat de manifest la rellevància d'aquesta solució tecnològica única en el món que converteix a Valenciaport en referent en transparència. “És la nostra responsabilitat com a gestors transitaris posar a la disposició del ciutadà el nostre patrimoni documental. Amb aquesta eina obrim la nostra història al món i ens convertim en el port més transparent del món”, ha assenyalat.

Amb aquesta eina, que se suma a altres publicacions periòdiques com són els indicadors econòmics i de trànsits d'escala, Valenciaport es consolida com a referent en la implementació de les tecnologies de la informació i comunicació d'avantguarda en el sistema portuari espanyol i europeu.

“El port més transparent”

En aquesta línia, Aurelio Martínez ha subratllat que l'accés ciutadà a l'arxiu històric a través d'aquesta eina “és una demostració més de la voluntat de transparència que hi ha en cadascuna de les decisions que es prenen en el port. Des de fa anys oferim totes les dades sobre els nostres trànsits en la web, oferim els índexs dels nolis, els indicadors de temps d'escala dels vaixells que treballen en els nostres ports, els impactes que generem en matèria d'ocupació i de Valor Afegit, els mesuraments sobre aigües i aire, etc”, ha afirmat.

“De tot això informem puntualment i cada vegada que es produeix un canvi. I ara obrim la nostra història. El nostre arxiu, al complet. L'accés als documents originals de la història del Port de València. Crec que som, ja sense cap mena de dubte, el port més transparent del món. Els historiadors han d'estar d'enhorabona, però els ciutadans també. És un nou pas en el nostre full de ruta cap a una digitalització marcada per la sostenibilitat, la transparència i la responsabilitat social”.

Així mateix, el president de l´APV ha agraït “l´enorme labor desenvolupada juntament amb Microsoft i Encamina” que han convertit PUBLICAR-ME en un cas d'èxit de Microsoft els resultats del qual han sigut incorporats al seu catàleg i que ha sigut seleccionat com a finalista en la XII Edició dels Premis @asLAN en la categoria d'Aplicacions de la Intel·ligència i Bigdata. Així mateix, Aurelio Martínez ha fet una crida a la comunitat portuària a sumar-se a aquest projecte amb els seus arxius particulars “i fer-lo créixer”.

Per part seua, la presidenta de Microsoft España, Pilar López ha felicitat l´APV “per una iniciativa que s'ha convertit en un referent en què hauria de ser l'administració digital”. Pilar López ha destacat que PUBLICAR-ME “ha marcat una fita i des de Microsoft estem orgullosos d'haver participat”. Des d´ENCAMINA, Hugo de Juan ha agraït a l´APV i a Microsoft “formar part d'un projecte únic que aporta un gran valor a la ciutadania”.

La Intel·ligència Artificial, guardiana del patrimoni documental

Després d'estudiar les diferents tecnologies existents en el mercat, l´APV va determinar que la més adequada per a complir amb aquest objectiu era la solució en el núvol Azure Cognitive Search de Microsoft. Aquesta plataforma de cerca, enriquida mitjançant Intel·ligència Artificial, permet al sistema interpretar el text que extrau dels documents, proporcionant les eines necessàries per a obtindre una experiència de cerca de dades enriquida en un contingut privat i heterogeni.

Així mateix, també possibilita la creació d'interrelacions entre la informació continguda en els diferents documents, extraient conclusions que, d'una forma tradicional, requeriria un ampli període de temps dedicat a l'estudi de tot el fons documental.

El Port de València posa al servei de la ciutadania el seu arxiu històric Port de València

Xavier Mulet, cap d'Administració Electrònica i Gestió Documental de l´APV ha sigut l'encarregat d'explicar el desenvolupament del projecte, al qual es pot accedir a través de https://archivohistorico.valenciaport.com/. “L'equip format per professionals de l´APV i ENCAMINA ha dedicat el millor de si mateix per a explotar al màxim les innombrables funcionalitats d´Azure Cognitive Search. Gràcies a això, hem aconseguit una solució que ens permet preservar el nostre Arxiu Històric al mateix temps que el posem a la disposició de tot el públic amb les millors eines digitals perquè la seua consulta siga eficaç, ràpida i senzilla”, ha explicat.

Per la seua part, Juan José Sevilla, responsable de Gestió Documental de l´APV, ha realitzat una demostració en la qual ha evidenciat que es tracta d'una plataforma intuïtiva en la qual els documents estan guardats en un registre digital públic i, mitjançant la realització d'una cerca per paraules, el sistema retorna els resultats adequats ja classificats per etiquetes. “Un sistema que permet als usuaris delimitar la seua investigació i trobar amb més facilitat aquells documents que li puguen ser d'interés i, a més, compartir a través de les xarxes socials i el correu electrònic”, ha explicat.

Informació al servei de la societat

La digitalització i pujada del fons històric al núvol facilitarà la conservació de textos i documents antics que, d'una altra forma, tindrien més probabilitats de perdre's amb el pas del temps. Aquesta nova tècnica d'arxivat digital, recolzada en funcionalitats proporcionades per la Intel·ligència Artificial de Microsoft Azure, simplificarà en gran manera el treball de la comunitat investigadora, la qual cosa agilita i redueix el temps de cerca, i identifica relacions entre diferents documents que obrin noves vies d'investigació.

D'altra banda, des del Port destaquen el factor social d'aquest projecte, donat que un dels principals objectius de la institució és crear una plataforma online, automatitzada i intuïtiva que posarà en mans de tota la societat un ampli i complet registre d'arxius i memòries històriques.

Aquest arxiu històric digital permet, per exemple, conéixer l'evolució de les infraestructures i la morfologia de la seua construcció o l'impacte en unes infraestructures crítiques d'esdeveniments polítics i militars ocorreguts des de mitjan segle XIX fins a 1940.

Transparència en l'era digital

La intenció de Valenciaport és enriquir encara més la base de dades documental gràcies a l'algorisme de reconeixement de documents manuscrits en espanyol que Microsoft planeja llançar al mercat. Així mateix, l'Autoritat Portuària de València està estudiant la viabilitat d'aplicar aquesta mateixa tecnologia al seu arxiu general administratiu, amb l'objectiu de posar a la disposició dels seus empleats els expedients i documents generats i emmagatzemats des de 1940 fins a l’actualitat.