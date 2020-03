Estudiants valencians esclaten contra la violència masclista i el pin parental: "No passaran!"

La manifestació, que ha arrancat en la Facultat de Geografia i Història per a acabar en la Plaça de l'Ajuntament coincidint amb la mascletà, posa el fermall a una jornada de vaga "feminista, antifeixista i antiracista" convocada pel Sindicat d'Estudiants Lliures i Combatives del País Valencià en les tres capitals de província de la Comunitat Valenciana, i se suma a les protestes que s'han dut a terme en 35 ciutats espanyoles.

Durant la marxa, els estudiants han cantat consignes com "Ja n'hi ha prou de pin parental", "Menys Vox, més educació", "Vox escolta, estem en la lluita", "Amb roba, sense roba, el meu cos no es toca", "Masclisme i homofòbia, al racó de la història", "Sola, borratxa, vull arribar a casa", "Dones combatives, ni sumisses ni passives", "Sense feminisme no hi ha revolució" o "No és un cas aïllat, es diu patriarcat".

Entre els cartells es podia llegir 'A paraules masclistes, oïdes violetes', 'El contrari al feminisme és la ignorància', 'El masclisme és la por dels homes a les dones sense por', 'Encara vivim en un món on el mugró se censura i el masclisme no', 'Hui no estan totes les nostres veus, des de la tomba no podem cridar' o 'No és abús, és violació'.

Des del Sindicat d'Estudiants, una dels seus portaveus, Ana Isabel Arellano, ha explicat que entre les seues principals reivindicacions està el seu 'pin parental' implantat ja a Múrcia, "un mecanisme de la ultradreta per a aconseguir noms i cognoms" tant dels docents que eduquen en "llibertat de pensament" com de les "famílies que no volen seguir les actituds que impulsen ells, que no segueixen l'ideari de l'extrema dreta", ha criticat.

Des del seu punt de vista, el pin parental "coarta la llibertat d'informació dels estudiants" i suposa un "intent de tornar a repetir l'assetjament que va patir la comunitat educativa en la repressió franquista" per a "assenyalar amb noms i cognoms els qui advoquen per una educació en llibertat".

Encara que a la Comunitat Valenciana la proposta de Vox per a implantar el pin parental no va tirar endavant, "hem de recolzar a les companyes d'altres llocs perquè al final, totes som una", ha subratllat la també representant estudiantil, Aida Maldonado.

Així, des del Sindicat d'Estudiants han reclamat al Govern que traga una "llei contundent" que "prohibisca la implantació del pin parental en les comunitats autònomes".

La mobilització d'aquest divendres va "lligada" també al moviment estatal feminista i a les mobilitzacions que tindran lloc el pròxim 8 de Març amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Segons Arellano, des de la ultradreta estan "dient que la Llei de Violència de Gènere és inútil i estem veient agressions verbals constants als drets fonamentals de les dones". "Volen perpetuar eixe pensament masclista i misogin", ha lamentat.

Davant d'aquesta situació, aquesta mobilització estudiantil defèn un "feminisme de classe, revolucionari i combatiu" i "anem a seguir eixint al carrer per a reivindicar els nostres drets", ha sentenciat.