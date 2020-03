La directora de s'Estel acusa al PP de "no informar" a Fiscalía sobre retrasos en la vuelta de menores en 2012

Así lo ha expresado durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos y Derechos Humanos de la Cámara, donde ha mostrado un documento de la dirección de Es Pinaret en el que se informa sobre dicha acusación. "Hubo no retornos que no eran comunicados en el expediente del menor, ni a la Fiscalía, ni a la Policía", ha censurado Tur.

Sobre ello, la diputada 'popular', Marga Durán, ha criticado que califiquen de "no retornos los retrasos" y ha dicho que "se escudan en mentiras de lo que se encontraron" al "no tener otra justificación" y que, además, "los resultados no acompañen". "Pongo en cuarentena todo lo que venga de esta Conselleria y no perderé ni un segundo más ante falsedades absolutas", ha añadido.

Tur ha concretado que, según alertaba la misiva, los retrasos "no eran puestos en conocimiento de nadie externo al centro, tanto la dirección general, como los juzgados, a la Fiscalía o a las fuerzas de seguridad", además de "no tener consecuencia o la tenerla muy débil".

El director de Es Pinaret envió la carta a la gerente de s'Estel tras dos meses en el cargo y avisó de que percibió un centro "con un conjunto de circunstancias que, todas juntas, hacían preocupar". "Cada una de estas por separado sería normal pero en el caso en el que concurren en el tiempo requerirán de ciertos cambios que requerirán un proceso y, por tanto, tiempo para que el equipo y la estructura se pueda ir adaptando", ha dicho.

Con todo, Tur ha considerado que esta "inoperancia" de los gerentes de la legislatura 'popular' provocó "graves consecuencias futuras" y, por ello, la siguiente legislatura "se marcó automáticamente distintas prioridades".

Entre ellas, ha destacado la construcción de un nuevo centro para descongestionar Es Pinaret, el incremento en la dotación de la plantilla, la revisión y mejora de los procedimientos tanto educativos como de organización, entre otros.

Durante su intervención, Durán ha mostrado su preocupación por los datos que arroja el informe del Defensor del Pueblo sobre Es Pinaret, Es Fusteret y Es Mussol, "entre los más conflictivos de España".

DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA Y JOVENTUD

Por otro lado, durante la Comisión también ha intervenido la directora general de Infancia, Juventud y Familias, Marta Carrió, a quien explicado su tarea en función de las competencias que le vienen determinadas por ley, dividiendo su discurso en la justicia juvenil y las familias.

"Carrió tiene la obligación de coordinar todas las medidas de justicia juvenil y los centros no privativos de libertad como los centros socioeducativos de ejecución de medidas de justicia juvenil en las Islas", por lo que "debe explicar las políticas y acciones que se llevan a cabo desde su área así como las labores de coordinación ha habido con otras instituciones", ha dicho Durán.

En cuanto a la coordinación en cuestiones de menores, competencia exclusiva de los Consells insulares, la directora general ha explicado que hay dos espacios de coordinación política y uno de técnico.

En este sentido, ha defendido que desde que ella se hizo cargo de esta dirección, la Comisión interinsular de protección de menores se ha reunido ocho veces. "En cambio, durante el periodo 2011-2015 el gobierno Bauzá no cumplió con los encuentros que están marcados por la ley vigente desde 2006, ha dicho. .

En el marco de esta comisión se ha acordado desarrollar la red de emancipación, la aprobación de los objetivos anuales de la Comisión Interinstitucional de seguimiento del Protocolo marco de maltrato infantil, la aprobación de las modificaciones legislativas y los protocolos generales.

Por lo que respecta al protocolo de explotación sexual infantil, "la decisión más importante", según ha justificado, fue que durante el año 2017 se redactó el Protocolo de Evaluación y Tratamiento del Abuso Sexual Infantil y Explotación Sexual, que se aprobó en Consell de Govern día 31 de agosto de 2018.