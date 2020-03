AMPLa directora de s'Estel acusa al PP de "no haber informado" a Fiscalía sobre retrasos en la vuelta de menores en 2012

Así lo ha expresado durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos y Derechos Humanos de la Cámara, donde ha mostrado un documento de la dirección de Es Pinaret en el que se informa sobre dicha acusación. "Hubo no retornos que no eran comunicados en el expediente del menor, ni a la Fiscalía, ni a la Policía", ha censurado Tur.

Sobre ello, la diputada 'popular', Marga Durán, ha criticado que califiquen de "no retornos los retrasos" y ha dicho que "se escudan en mentiras de lo que se encontraron" al "no tener otra justificación" y que, además, "los resultados no acompañen". "Pongo en cuarentena todo lo que venga de esta Conselleria y no perderé ni un segundo más ante falsedades absolutas", ha añadido.

Tur ha concretado que, según alertaba la misiva, los retrasos "no eran puestos en conocimiento de nadie externo al centro, tanto la dirección general, como los juzgados, a la Fiscalía o a las fuerzas de seguridad", además de "no tener consecuencia o la tenerla muy débil".

El director de Es Pinaret envió la carta a la gerente de s'Estel tras dos meses en el cargo y avisó de que percibió un centro "con un conjunto de circunstancias que, todas juntas, hacían preocupar". "Cada una de estas por separado sería normal pero en el caso en el que concurren en el tiempo requerirán de ciertos cambios que requerirán un proceso y, por tanto, tiempo para que el equipo y la estructura se pueda ir adaptando", ha dicho.