Fiscalia titla de "parcial" la magistrada del 'cas Sala' i veu "peculiar" el canvi de criteri del jurat en 48 hores

El ministeri públic ha qualificat de "parcial" la magistrada presidenta del jurat que va jutjar el procediment i que va retornar l'acta en el qual es considerava a l'acusat culpable de l'assassinat. En una segona acta, el criteri va canviar i el veredicte va ser de no culpabilitat, segons ha exposat durant l'exposició del seu recurs a la sentència absolutoria, en una vista celebrada aquest dijous en la Sala civil del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Els arguments de les acusacions han sigut similars i s'han fonamentat en dos aspectes. El primer, indefensió en no haver tingut accés al primer acta dictada pel jurat i que després va ser destruïda; i segon, han qüestionat les "instruccions" donades per la magistrada presidenta al jurat, que han qualificat de "parcials".

En concret, el fiscal ha exposat, respecte al primer punt, que la Sala no ha arribat a tindre accés a l'acta del primer veredicte emès pel jurat perquè no figura en les actuacions en haver sigut destruïda. D'aquesta forma, la Sala "té problemes per a saber si la decisió de devolució adoptada per la magistrada va ser ajustada a dret", ha manifestat.

"És un cas especial", ha afirmat, per a agregar que també és "peculiar" que "en principi un veredicte condemnatori es transforme 48 hores després, després d'unes instruccions que es donen al jurat, en un altre absolutori".

El ministeri públic ha justificat la seua queixa en que no es va complir amb la llei en no donar trasllat a les parts d'aquesta acta, per la qual cosa, a dia de hui, desconeix si el veredicte emès inicialment estava ben fonamentat.

La magistrada va justificar la devolució, en una vista amb les parts, en què faltava motivació, però l'acta no va ser traslladada. En eixe instant, la presidenta es va dirigir al jurat, segons ha exposat, i els va donar una sèrie d'"instruccions" en un acte que va patir diverses "interrupcions" per les queixes de les acusacions. "Va arribar a dir al jurat que li feren cas a ella perquè era la que havia de dictar sentència", ha criticat.

Una altra de les frases que ha lamentat de la magistrada al jurat va ser: "El silenci de l'acusat -que no va declarar en la vista- té un valor zero". I ha reproduït una altra manifestació seua, quan va traslladar al jurat que hi havia molts crims sense resoldre. "Què vol dir això?; A quin conte venia això quan parlava de valoració de la prova?", s'ha preguntat. "Són comentaris totalment desafortunats i fora de lloc", ha postil·lat.

Així, les seues instruccions, ha afegit, "van patir de parcialitat": "No dic que fora intencionada, però fa l'efecte que ella va fer una valoració de la prova i entenia que el jurat havia de fer una valoració similar". Sobre aquest tema ha lamentat que la jutgessa demanara al jurat que valoraren els "contraindicis" que hi havia en la causa i les proves policials, les de descàrrec.

En aquesta línia, l'acusació particular ha criticat l'absència d'eixa primera acta en les actuacions, així com la seua destrucció, i ha afirmat que dir que la mateixa és un esborrany, com va manifestar la magistrada, "no és cert i manca de fonament legal o jurisprudencial".

"AÇÒ ARA NO VAL"

Per la seua banda, la defensa ha negat indefensió cap a les acusacions i ha criticat que no presentaren una queixa sobre la no devolució de l'acta "en el moment en el qual van tindre ocasió de fer-ho", ha dit. "Açò ara no val si no es deixa com a protesta en el moment", ha reiterat.

La indefensió, al seu juí, haguera sigut si ells hagueren reclamat l'acta en el seu moment, en la vista, i la magistrada se l'haguera negat. "L'assassinat està jutjat i hi ha un acta, que és la que compta", ha manifestat.

En relació amb les instruccions de la magistrada, el lletrat ha assenyalat que es demana una major motivació, però no hi ha parcialitat. Així mateix, ha qüestionat que el primer veredicte fora de culpabilitat, ja que "no hi ha prova d'açò", la qual cosa posaria en dubte la base d'allò que mantenen les acusacions, ha dit.

Per tot, les acusacions en el procediment han insistit que es declare nul·la la sentència i es repetisca el juí, mentre que la defensa ha mantingut que el procediment va ser correcte i en què ja existeix una resolució conforme a dret.