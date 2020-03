Sebastián Yatra, Residente, Amaia, Lola Índigo i Camela, entre els 40 artistes dels Concerts de Vivers

A falta d'una última incorporació, els tradicionals concerts de juliol en els Jardins de Vivers compten amb 18 directes, el 35% d'artistes internacionals. La presència de dones arriba al 50%, més del doble que la mitjana d'altres festivals, destaca l'Ajuntament en un comunicat.

Entre els confirmats hi ha cantants com Paul Weller, Residente o Mala Rodríguez, a València com una de les poques o com l'única ciutat on brindar un xou complet. Els Concerts de Vivers tornen a dirigir-se a totes les edats i preferències, del pop al metal passant pel rock i el reggae, amb una dotzena de promotores.

D'ÍNDIA MARTÍNEZ A LADILLA RUSA

Dins de la programació, l'1 de juliol actua Sebastián Yatra, el 2 Desakato, Mafalda, Smoking Souls i Madame Blues, el 3 Índia Martínez, el 4 Barón Rojo i Urpa i el 5 Alex Kapranos (Franz Ferdinand DJ Set), Ladilla Rusa, Cupido i els dj de la sala La 3 de València.

Els concerts segueixen el 8 de juliol amb Amaia, Natalia Lacunza (les dos d'Operació Triomf) i Nuria Graham, el 9 amb Camela, el 10 amb Residente, l'11 amb Poetas del Rock: Los Secretos, Coque Malla i Sole Giménez i el 12 amb Paul Weller.

ROTOTOM PARTY AMB MACACO

El 16 de juliol pugen a l'escenari Lola Índigo, Medina Kid, Kayl i Chilax i el 17 Fangoria i les Nancys Rubias. Un dia després, el dissabte 18, arriba el torn de la Rototom Party amb Macaco, Maluks i Nonai Sound DJ.

Li prenen el testimoni el 20 de juliol Supertramp's Roger Hodgson, el 23 Corazonadas amb Mala Rodríguez i Albany, el 24 Simple Minds i, com a colofó, Los de Marras, Benito Kamelas i Corazones Eléctricos el dissabte 25.

Amb aquest cartell, València vol tornar a oferir concerts de màxima qualitat a preus per sota de l'habitual en altres festivals. El 70% tindran preus que no superaran els 30 euros, amb ofertes de llançament a partir de 12 euros.

La franja de preus oscil·larà entre 12 i 50 euros per a veure Roger Hodgson, un concert pel qual en altres ciutats s'arriba a pagar entrades per 225 euros. Els d'Amaia o Índia Martínez eixiran a la venda de 25 a 29 euros, davant dels 50 habituals, mentre que per Fangoria es desembossarà de 29 a 35 en lloc dels 44 que es paga com a mínim.

La proposta de concerts s'aprova aquest divendres en la junta de govern de València. Per a l'Ajuntament és "motiu de gran satisfacció que la lluita per la igualtat de drets i oportunitats per a les dones també es puga veure reflectida amb un cartell paritari", com ha ressaltat el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana.