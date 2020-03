Casa Caridad supera les 450.000 atencions a València el 2019, la xifra més alta dels últims cinc anys

El president de l'entitat, Luis Miralles, i la gerent, Guadalupe Ferrer, han presentat aquest dijous el balanç social del 2019, que juntament amb les dades dels primers mesos del 2020, apunten un creixement de les actuacions pels problemes internacionals i la incertesa econòmica.

Per açò, Miralles ha demanat a València que el 6 de març siga el Dia de Casa Caridad, coincidint amb la data en la qual es va constituir l'associació l'any 1906, i els valencians "es bolquen" amb les activitats que s'han organitzat amb el hastagh #24hconCasaCaridad per a seguir mantenint els servicis i escometre nous projectes.

Per a açò, per primera vegada en la seua història, durant tres dies, 30 voluntaris eixiran al carrer, en el centre de València, on es realitzarà una solta de globus simbòlica en les escales del Mercat central, i en els Hospitals Clínic i General per a captar nous socis i arribar als 5.000 socis -ara s'està per sota dels 4.000- que permeten assegurar un finançament estable per a poder seguir obrint les seues portes les 24 hores els 365 dies a l'any, la qual cosa suposa una inversió diària de 13.000 euros.

D'altra banda, ha comentat que, com totes les festes, en Falles es preveu un fort augment de les atencions de menjador perquè els servicis municipals i de la resta d'institucions o tanquen o redueixen horaris. Miralles ha assegurat que s'atendrà aquest increment, encara que siga proporcionant una borsa amb un pícnic.

Així mateix, ha comentat que la institució segueix totes les instruccions de les autoritats sanitàries davant l'epidèmia de coronavirus.

El 90% de les persones que acudeixen a l'Associació estan en edat laboral -entre 18 i 65 anys-, sense cap tipus d'ajuda o amb rendes que solament els permeten cobrir una part de les seues necessitats. En total, l'any passat es van registrar 45.796 pernoctacions en els albergs de Petxina i Benicalap, un 3,2% més que l'exercici anterior, que han registrat un nivell d'ocupació propera al 100%.

Un de cada quatre usuaris de l'alberg per a persones sense llar de Petxina han sigut valencians, mentre que el percentatge d'estrangers i espanyols és del 50%.

Miralles ha avançat que al maig preveuen obrir el nou projecte Fènix Sanchis Bergón, un edifici amb huit vivendes supervisades amb capacitat per a unes 40 persones que vol ser "la pista d'enlairament" perquè els usuaris aconseguisquen la seua "reinserció plena". Aquest immoble, que ha suposat una inversió d'1,5 milions, està així destinada a persones que després de passar pels albergs i els programes de recuperació, estan en una última fase d'adquirir la seua independència.

Sobre aquest tema, Ferrer ha lamentat que "cada vegada més l'exclusió social té rostre de dona" i és "trist que la paritat es trobe ací". Així, el 40% de les persones allotjades en els albergs són dones que arriben soles o acompanyades de les seues parelles i fills.

Per açò, ha explicat que un dels objectius de l'Associació amb Fènix Sanchis Bergón és destinar-ho a famílies per a reproduir les condicions d'una llar. Aquesta ONG va realitzar l'any passat prop de 7.500 actuacions en el marc del Programa Escola-Família, i va ajudar en la cerca d'ocupació, vivenda o formació als pares i mares dels 165 xiquets d'entre 1 i 3 anys de les Escoles Infantils.

PROTECCIÓ INTERNACIONAL

De la mateixa manera, Casa Caridad va repartir 344.527 racions d'aliments el 2019, un 5,1% més. En concret, cada dia es va atendre prop de 400 persones el seu menjador, dels quals el 75% són migrants, una xifra lleugerament superior a l'any anterior.

Miralles ha constatat l'augment de persones que arriben de països en zona de conflicte sol·licitant protecció internacional, un perfil que no és el que els correspon, especialitzat en l'exclusió social, però ha recalcat que "Casa Caridad mai deixa ningú sense menjar".

Respecte al 2018, han descendit els usuaris procedents de països d'Europa de l'Est, mentre que ha augmentat un 60% les persones de Llatinoamèrica, destacant el creixement del Salvador, Nicaragua, Hondures, Colòmbia o Veneçuela.

En eixe sentit, preveu que seguisquen augmentant les atencions a estrangers més usuaris per la crisi humanitària que es viu en la frontera entre Grècia i Turquia o a la guerra a Síria. "Ací no preguntem d'on venen, l'única cosa que ens importa és una persona que necessita ajuda", ha apuntat.

Miralles ha insistit en la necessitat de seguir creixent en socis per a atendre el pressupost de 4,5 milions anuals que necessita per a cobrir despeses de funcionament i seguir ampliant la seua plantilla composta per 70 persones, el 90% d'elles fixes.

Sobre aquest tema, ha apuntat que han rebut petició per a obrir una Casa Caridad a Castelló i en pobles de València, però ha explicat que l'àmbit d'actuació de l'ONG és el cap i casal i que només pot oferir assessorament.