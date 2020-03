El famoso 'youtuber' Logan Paul se vuelve emo y sus seguidores se escandalizan: "Esto no es una fase"

Desde que perdió una apuesta y se tuvo que hacer un piercing en un pezón, los amigos de Logan Paul no paraban de hacerle bromas sobre si estaba atravesando una fase emo, así que el youtuber, cansado de las mofas, decidió "castigarlos" de una manera muy divertida: convirtiéndose de verdad en emo.

Logan grabó su dramática transformación en su último vídeo de YouTube, para disgusto de sus fans, y lo tituló Goodbye Logan Paul (Adiós Logan Paul). Con música dramática de fondo, el youtuber se afeitó la barba, se puso base de maquillaje, polvos y un grueso eyeliner, pero lo que más impactó fue verle con el pelo negro y piercings en su boca.

"Esto no es una fase, mamá", escribía en la foto que colgó en Instagram con la chocante transformación.

"Todos mis amigos se están burlando de mí por mi pezón, pero tengo una idea. Veremos quién se ríe ahora", decía en el vídeo. "Todos habéis visto los memes, pero el chico emo de la imagen viral en realidad no soy yo... Hasta hoy", fueron las frases que Logan pronunció antes de convertirse en un fan de My Chemical Romance.

i did it pic.twitter.com/rXaxW8Bi5q — Logan Paul (@LoganPaul) March 4, 2020

"Un momento de silencio por su bonita barba", "Logan emo me pone realmente incómodo. Por favor, que vuelva a crecer tu barba" o "me recuerdas a Drácula de Hotel Transilvania" fueron algunos de los comentarios que recibió por su transformación.

Cuando sus amigos le vieron por primera vez, entraron en shock: "¿¡Qué **** pasa contigo!?". "¡Si no podéis aceptarme en mis malos momentos, no me merecéis en los buenos!", les gritó Logan de vuelta.

Con la canción Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance de fondo, Logan Paul se pintó las uñas de negro para completar su transformación. "Así coincide con las partes más profundas de mi corazón", dijo. Acto seguido se fue a comprar una guitarra y a Hot Topic, una cadena de tiendas estadounidense especializada en ropa y accesorios de la cultura underground.

Aunque esta transformación es reversible (el pelo en realidad era una peluca y los piercings son falsos), lo cierto es que en el vídeo se le ve golpeando una foto de su antiguo yo, así que puede que sus fans tengan que despedirse de su amado youtuber rubio.