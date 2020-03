El Ayuntamiento replica al PSOE que el Plan de Igualdad 15/19 "ha cumplido sus ejes principales"

Laynez sale al paso así de las declaraciones de la oposición socialista, en las que aseguraba que se había incumplido el plan actualmente en vigor. "La portavoz socialista no solo no dice la verdad, sino que va a rebufo del Equipo de Gobierno, lo que ya se ha convertido en una costumbre", ha señalado la edil, quien lamenta que el PSOE aborde este tema tan sensible "desde la demagogia, que en nada beneficia a las mujeres".

En este sentido, ha defendido las numerosas acciones que, en el marco de la competencia municipal, se desarrollan durante el año "para concienciar sobre la violencia de género centradas fundamentalmente en la educación de los jóvenes, como el concurso de Miradas Adolescentes y el Congreso Infantil Nacional, con charlas en los centros educativos". "Por supuesto, también hemos puesto en marcha el desarrollo de las medidas contempladas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y nuestra policía local está integrada en el sistema VIOGEN del Ministerio del Interior y desde los Centros Municipales para la Mujer del Ayuntamiento se proporciona información y apoyo jurídico a las víctimas".

Niega Paola Laynez que en los Presupuestos de 2020 solo haya una partida de 15.000 euros para políticas de igualdad "porque desde el Ayuntamiento entendemos que la igualdad debe ser abordada de una manera transversal y si repasan el borrador de presupuestos, porque todavía no se han aprobado definitivamente, verán que las partidas relacionadas con este tema superan los 725.000 euros. Pero para eso hay que trabajar un poco y la oposición socialista no está por la labor".

Respecto a los distintivos de las empresas que dispusieran planes de igualdad, recuerda que el pasado 27 de septiembre "entregamos los primeros, enmarcados dentro del convenio para la implantación de planes de igualdad de empresas con menos de 30 trabajadores que tenemos con la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (Almur) y que, por cierto, está siendo un éxito, lo que incluso ha valido un reconocimiento al Ayuntamiento".

En relación a la conciliación laboral y familiar en el Ayuntamiento, la concejala de Igualdad señala que "no solo cumplimos la Ley de Conciliación, el Estatuto básico del empleado público y el Estatuto de los trabajadores, donde se establecen las licencias y permisos por maternidad, paternidad, cuidados familiares, riesgo de embarazo, etc..., sino que todo ello está implementado por el propio acuerdo/convenio de los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento con temas tan importantes como la flexibilidad laboral, por ejemplo".

Finalmente, Paola Laynez recuerda a la portavoz socialista, Adriana Valverde, que en todos los contratos municipal se incluye una cláusula social y otra medioambiental. Lo que no podemos es saltarnos la ley y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya ha echado para atrás varios contratos de otras administraciones por incluir, por ejemplo, que las empresas a contratar dispongan obligatoriamente de planes de igualdad. Deberían informarse".

"Para este alcalde y este Equipo de Gobierno, la igualdad es fundamental y por eso la abordamos de manera transversal y por eso la trabajamos durante todo el año y así vamos a seguir con el nuevo Plan de Igualdad en el que incluiremos las nuevas necesidades que nos demande la sociedad almeriense", concluye.