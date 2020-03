El programa pilot ‘Parades violeta’ de l’EMT en les línies nocturnes comença el 23 de març

El pròxim 23 de març comença a funcionar de manera pilot el programa “Parades Violeta” de l'EMT, que oferirà la possibilitat que les dones usuàries de les línies nocturnes puguen sol·licitar una parada a demanda dins del recorregut de la línia, de manera que les deixe més pròximes a la seua destinació. Tal com han explicat este dimecres el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i la regidora d'Igualtat, Lucía Beamud, la iniciativa pretén previndre possibles situacions de risc que posen en perill la integritat de les dones.

Este servei “a demanda” s'oferirà en totes les línies nocturnes i en les línies 89 i 90 a partir de les 22.30 hores. Durant els pròxims mesos tota usuària que viatge sola o amb una altra dona, podrà demanar al conductor o conductora, quan puge a l'autobús, que vol fer ús del servei, i indicar el lloc en el qual desitja baixar-se del vehicle.

Les Parades Violeta estan regulades en el nou reglament de l'EMT, que va ser aprovat el mes de setembre passat. Segons estableix la normativa, la usuària haurà d'indicar on vol viatjar, sempre que estiga dins de la ruta del propi autobús, i s'asseurà el més a prop possible de la cabina de conducció, atés que haurà de baixar per la porta davantera del vehicle, sempre sense posar en risc la circulació ni la seguretat dels passatgers.

Tal com ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, “l'objectiu d'este programa pilot és fer de València una ciutat més segura a través d'un millor servei del transport públic, i garantir la seguretat de les dones usuàries, que són les qui estan més exposades a patir situacions en les quals es posa en risc la seua integritat”. Segons les dades de l'EMT, el 53% de les persones usuàries de les línies nocturnes són dones i en 2019 les viatgeres que van usar la xarxa nocturna van ser 518.000.

8 de març

El pròxim 8 de març, ha afegit el delegat, en coincidència amb la celebració del Dia Internacional de la Dona, personal d'EMT informarà a peu de carrer a les usuàries sobre el funcionament de les Parades Violeta. Durant els pròxims mesos, s'estudiaran i contemplaran totes les possibilitats, circumstàncies i casuística en el desenvolupament d'este nou servei, de cara a la seua operativa i desenvolupament definitius, amb l'objectiu de prestar el millor servei.

La regidora d'Igualtat, Lucía Beamud, ha afirmat que estem davant “una iniciativa molt important que, tant de bo, no fora necessari posar-la en marxa, però la realitat ens colpeja dia a dia, i és necessari impulsar este nou servei dins de l'EMT”. Beamud ha subratllat la voluntat del govern municipal de continuar impulsant “instruments que impregnen d'igualtat cada racó de la ciutat, cada servei i cada Regidoria, que la gestió municipal porte unes ulleres de color violeta que permeten canviar la mirada”.

Pla d'Igualtat de tracte i oportunitats de l’EMT

Com és conegut, l'EMT va iniciar en 2018 la renovació del seu Pla d'Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. De fet, actualment el 42% dels llocs d'alta direcció d'empresa estan ocupats per dones. I a més, la plantilla de conductors i conductores, un sector tradicionalment masculinitzat, compta actualment amb 46 dones, la presència de les quals ha anat guanyant pes en els últims exercicis (només en els últims quatre anys, s'han incorporat 13 conductores a la plantilla).

D'altra banda, ha subratllat Beamud, per primera vegada l’EMT comptarà amb una dona fent pràctiques en els tallers de mecànica a San Isidro, gràcies als convenis de col·laboració amb centres de formació professional.

Finalment, amb l'objectiu de combatre els estereotips de gènere en l'àmbit laboral, les conductores de l'EMT també participen estos dies en xarrades en col·legis per a explicar el seu treball i trencar rols laborals, que categoritzen dones i homes en les professions per qüestió de gènere.