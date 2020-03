Elisabeth Moss desmiente su supuesto romance con Tom Cruise

Y tanto que lo ha desmentido. Y encima entre risas, porque no solo se trataba de un invento de la prensa rosa norteamericana, sino de la prensa rosa americana que no fue al cine en todo el 2018, porque de otra forma no se entiende que pensasen que Elisabeth Moss tenía un idilio con Tom Cruise.

Es cierto que al actor, en sus papeles en el cine, siempre le ponen un interés romántico muy por debajo de su edad (tiene 57): desde el año 2000, la diferencia entre él y sus partenaires es de media de 14 años y la edad promedio de ellas, 28 años -según un estudio de la web Film School Rejects-. Pero estamos hablando de la vida real... ¿o no?

Elisabeth Moss está promocionando actualmente su última película, El hombre invisible, y tuvo que enfrentar las preguntas no solo sobre una aventura con el actor de Top Gun o Minority Report, sino sobre si era o no su prometida, en el programa Watch What Happens Live.

Con mucho desparpajo y humor, la intérprete de 37 años habló con el presentador del show, Andy Cohen, sobre cómo los medios no solo se lo habían sacado de la manga, sino que ni siquiera habían hecho una mínima, pequeñísima investigación.

"Últimamente me sentía confundida porque recibía muchísimos mensajes de personas que me decían: '¡Tía, no lo sabía! ¿por qué no me lo habías contado?'. Pero claro, mis amistades estaban igual de confundidas que yo, porque sabían que no era cierto", comienza diciendo la protagonista de El cuento de la criada.

Todo empezó con una portada de OK! Magazine, que sacó una fotografía de Tom Cruise trajeado, besando a una joven rubia que viste un traje blanco... "La vi en la portada de una de esas revistas de chismorreos y pensé: 'Yo nunca he tenido ese corte de pelo'", asegura Moss entre risas.

Y tanto que no, como que pertenece a Vanessa Kirby, caracterizada como La Viuda Blanca en la sexta entrega de la saga Misión Imposible, que se estrenó en 2018. Si hasta se ve en la dichosa fotografía una cámara que les está grabando en ese preciso instante.

"Se suponía que era una fotografía de nosotros dos juntos pero yo no pude evitar darme cuenta de que nunca he tenido ese pelo tan blanco, largo y ondulado. O sea, claramente no se trataba de mí", afirma la ganadora de dos Globos de Oro.

Lo curioso es que fue la misma fotografía con la que dieron por supuesto, durante el rodaje de la propia cinta, que Tom Cruise y Vanessa Kirby (que ha aparecido en The Crown o la saga Fast and Furious) estaba juntos, algo que la actriz tachó de "ridículo".