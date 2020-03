Empresarios valencianos niegan desabastecimiento en los suministros y pide "tranquilidad y serenidad"

20M EP

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha afirmado este miércoles que no hay "problema de desabastecimiento" en la cadena de suministros, más allá de alguna cuestión puntual, debido a la expansión del coronavirus y ha pedido "tranquilidad y serenidad". "Preocupación tiene que haber pero no más de lo debido porque la situación no está para alarmar", ha subrayado.