El Consell lamenta "profundament" l'ERO en Ford Almussafes i reclama incentius per a recuperar el mercat

Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans en ser preguntat sobre la decisió de Ford Almussafes de plantejar als sindicats un ERO extintiu davant el descens de vendes i la "necessària" baixada de producció en la factoria valenciana, que l'empresa xifra en cent cotxes menys diaris.

"Estem en una situació en el sector de l'automòbil molt complicada, nosaltres lamentem profundament que eixa siga la decisió", ha dit el president, que ha assenyalat que espera que després del diàleg amb els sindicats afecte "el menys possible les persones".

Puig ha destacat també que "Ford manté la seua aposta per la Comunitat Valenciana i això significa que ha de ser competitiva" en un moment "molt difícil perquè ha caigut la compra d'automòbil".

Per açò, ha defès les polítiques d'incentius "per a traure del mercat aquells cotxes que produeixen molta contaminació". "Jo espere que en les pròximes setmanes o mesos hi haja polítiques d'incentiu per a aquesta qüestió que permeten recuperar el mercat automòbil; en qualsevol cas, allò que li demanem a Ford és que siga el més responsable possible amb els drets dels treballadors", ha recalcat.