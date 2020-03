Coronavirus.- Puig demana "serenitat" i creu que les decisions han de defendre "l'interés general i seguretat sanitària"

A partir d'ací, sobre la celebració d'esdeveniments esportius que puguen suposar l'arribada d'aficionats de zones de risc, ha assenyalat que "cal prendre les decisions que siguen millors per a defendre l'interés general i, sobretot, la seguretat sanitària".

Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans després de mantindre en el Palau de la Generalitat una reunió amb els portaveus dels sis grups parlamentaris de Les Corts per a abordar la situació generada pel coronavirus a la Comunitat Valenciana, en les quals ha puntualitzat que qualsevol informació sobre la "simptomatologia i l'epidemiologia" l'han de donar els responsables sanitaris.

"Hem d'actuar amb màxima prudència, jo confie absolutament en els responsables de la sanitat pública valenciana, tenim una sanitat pública extraordinària i ells donaran tota la informació", ha dit. Ara com ara, ha indicat en qualsevol cas, el que saben és que en eixa investigació de casos de pneumònies greus detectades a la Comunitat Valenciana "s'ha vist que aquesta persona, desgraciadament morta, tenia eixe contagi -amb Covid-19- però no hi ha cap causalitat que se sàpia en aquests moments".

És una qüestió que, segons ha incidit, "han de dir i investigar els científics i el personal mèdic". El president ha admès que aquesta és "una malaltia amb una gran facilitat de contagi, però també amb una levitat major que unes altres que conviuen amb nosaltres quotidianament".

"La por és lliure i certament estem molt preocupats tots, però cal situar eixa preocupació en el context del que és efectivament aquesta malaltia", ha dit, al mateix temps que ha reclamat la unitat d'acció de tots els actors per a donar-li resposta.

Preguntat sobre la celebració d'esdeveniments esportius com els quals enfrontaran el València CF amb l'Atalanta i el València Basket amb l'Armani Milà després que el Ministeri de Sanitat haja recomanat que es juguen a porta tancada, Puig ha indicat que no va a especular fins que hi haja una decisió definitiva "que ha de ser acordada amb el conjunt de les comunitats i el Ministeri".

El València Basket ha informat en un comunicat que jugarà amb la presència de públic local. "Cal prendre les decisions que siguen les millors per a defendre l'interés general i, sobretot, la seguretat sanitària", ha dit.

Respecte a si podrien realitzar-se algunes restriccions de cara a les Falles per la presència que s'espera de turistes italians, ha indicat que "la idea, a dia de hui, és que no hi haja cap tipus de restricció en les Falles" i així s'ha expressat "amb total claredat en aquest temps".

"Tenim molts visitants italians que els desitgem tindre en el futur perquè tampoc es tracta d'intentar posar cap frontera. La veritat és que cal prendre totes les mesures de prudència tant des de l'origen, des d'Itàlia, com ací en la mesura que puga haver-hi algun tipus de contacte, però les mesures han de ser acordades, el més consensuades possibles, tindre un àmbit d'Espanya i que tingueren un impacte clarament europeu perquè és l'única manera de ser eficaços en la lluita contra una malaltia de la qual sabem encara massa poc", ha conclòs.