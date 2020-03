Sophie Turner fue acompañada a su primera cita con Joe Jonas: "Creí que sería un capullo"

Después de los rumores de embarazo de la actriz, Sophie Turner ha querido acallar, o al menos desviar la atención, de su supuesta futura maternidad contando cómo fue su primera cita con su actual marido Joe Jonas.

Al principio, Sophie no le veía como una posible pareja, no porque no le llamase la atención o no le pareciera atractivo, sino porque al ser tan famoso, y tan popular entre sus fans, la actriz daba por hecho que sería “un capullo” incapaz de salir de casa sin la compañía de “su equipo de seguridad y su séquito”, tal y como admitía a la versión estadounidense de Elle.

“Cuando quedamos pedí a todos mis amigos que me acompañaran a conocerle porque en el fondo de mi mente estaba segura que era una estafa o algo así. Necesitaba que estuvieran conmigo. Muchos de ellos juegan al rugby. Así me sentía más segura”, declaraba la actriz de Juego de tronos.

Para no correr ningún peligro, Turner quedó con el cantante en un bar de Candem, en Londres, para que hubiese testigos por si pasaba algo. “Lo primero que me sorprendió de Joe es que no vino con guardaespaldas. Simplemente se trajo a un amigo y ambos bebieron en el bar tanto como lo hicimos el resto”, confirmaba la actriz.

“Recuerdo que ambos pasamos juntos solo un par de minutos en la pista de baile. Fue ahí cuando decidimos buscar un lugar más apartado en una esquina del local para hablar a solas. Y así nos pasamos horas y horas. No me aburrí en ningún momento. No fue una charla forzada ni superficial, todo fluía de la manera más fácil. Y al poco tiempo ya éramos inseparables. Tanto que decidí irme de gira con él”, afirmaba.

Fue durante esa gira donde la actriz comenzó a tener ideas muy distintas de Joe Jonas de las que tenía antes y, también, comenzó a idealizarlo: pensaba que él estaba fuera de su liga. “Aunque todavía me siento así de vez en cuando”, continúa. “Es tan guapo, divertido, carismático y tiene tanto talento… Soy realmente muy afortunada de poder tener alguien así a mi lado y que encima quiera pasar tanto tiempo conmigo”, terminaba admitiendo.

Desde que se casaron se han convertido en una de las parejas favoritas por el público, y no es para menos. Sus constantes muestras de amor, compresión y apoyo mutuo les han convertido en el ideal de pareja y en un modelo a seguir.