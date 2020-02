Sophie Turner y Joe Jonas están esperando su primer hijo, según medios estadounidenses

Sophie Turner y Joe Jonas van a ampliar su familia, pues parece que la pareja está esperando su primer hijo. La actriz de 23 años y el cantante de 30 salen juntos desde 2016, y se casaron en mayo de 2019. Ahora, tras casi cuatro años juntos, podrían haber decidido dar un paso más en su relación y ser padres.

Así lo confirmaron personas de su entorno al medio estadounidense JustJared. "La pareja está manteniéndolo en silencio, pero sus amigos y familiares están súper emocionados por ellos", declaró una de las fuentes.

"Sophie ha estado eligiendo trajes para usar en la alfombra roja y fuera de ella para acomodarse a los cambios de su cuerpo", aseguró otro de sus allegados.

Muchos son los rumores que han rondado a la pareja durante el tiempo que han estado juntos, y parece que sus representantes no quieren comentar nada sobre la vida privada de ambas celebridades. E! News también confirmó esta información hablando con múltiples fuentes, por lo que este bebé parece que llegará en uno de los mejores momentos de la pareja.

Tras el fin de la aclamada serie Juego de tronos, Sophie Turner no deja de trabajar en cine y series, y su próximo papel será en Survive, una nueva serie para la plataforma estadounidense Quibi. Por su parte, Joe Jonas regresó el año pasado a la música con sus hermanos Nick y Kevin para revivir los Jonas Brothers, que recientemente han estrenado su último éxito, What a Man Gotta Do.