Montero critica que Madrid lleva a Murcia y CyL a una "espiral" de bajar impuestos cuando incumplen objetivos

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador 'popular' y expresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, sobre la razón por la que el Gobierno no entiende que haya comunidades autónomas que bajen impuestos cedidos y consigan cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y crear riqueza.

Montero ha afirmado que no cualquier comunidad puede hacer "dumping fiscal', al ser "un problema de la Comunidad de Madrid", dado que ostenta la capitalidad de España y en ella se encuentra la sede fiscal de un gran número de empresas que "viven en Madrid y tributan en Madrid, aunque el consumo de productos se produzca en el resto de España".

En este sentido, Montero ha subrayado que los tributos "no los pagan los territorios", sino las personas, por lo que "no se trata de que en Madrid haya o no haya mayor aportación por parte del territorio", sino que "simplemente en esta comunidad hay un mayor volumen de renta, un mayor volumen de pago por Sociedades o impuestos vinculados al capital".

Según Montero, a Hacienda no el preocupa la bajada de impuestos en otras comunidades si se producen con cumplimiento de los objetivos de estabilidad, si bien ha apuntado que por la situación fiscal de Madrid algunas regiones, como Murcia o Castilla y León, se ven "forzadas" a bajar impuestos a pesar de no cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Igualmente, ha criticado que el PP esté posibilitando el "desprestigio" de determinadas figuras fiscales, como Sucesiones o Donaciones, y ahora se vaya por el mismo camino con el tributo de Patrimonio, siendo las figuras que pagan "los ricos". "Apostamos por una fiscalidad progresiva, que todos paguemos según tengamos y recibamos según nuestras necesidades", ha añadido.

ROLLÁN ENSEÑA UN MEDALLÓN CON LA CARA DE JUNQUERAS

Por su parte, el expresidente de la Comunidad de Madrid ha reconocido la "extraordinaria labor" de los expresidentes autonómicos presentes en el Senado, y ha criticado que las bajadas de impuestos se vean "amenazadas" por la intención de Montero de subir los tributos a "los 22 millones de españoles que residen en Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Ceuta y Comunidad de Madrid", gobernadas por el PP.

Rollán ha defendido que en la Comunidad de Madrid se produce una baja bonificación de IRPF y se bonifican al 99% Sucesiones y Donaciones, al tiempo que Transmisiones Patrimoniales tiene el tipo general más bajo, algo que "nada tiene que ver con el dumping fiscal".

"En Madrid no es casualidad, sino causalidad que en 2019 liderase la creación de empleo, las empresas representasen el 23% del territorio nacional y la economía creciera un 3%", ha apostillado Rollán, quien, levantando un medallón con el rostro de Oriol Junqueras, ha rechazado la armonización fiscal que pretende Montero al considerar que esa "recaudación masiva" beneficiará a los líderes independentistas.

La ministra, que se ha sumado al reconocimiento de los expresidentes regionales, le ha dicho a Rollán que su gesto se asemejaba al adoquín que mostró el exlíder de Cs Albert Rivera en uno de los debates electorales.