AMP.- Sanitat confirma dos nous casos secundaris de coronavirus, dos dones que estan en aïllament domiciliari

Es tracta de dos dones que han sigut detectades a l'Hospital Clínic de València i que es troben en aïllament domiciliari. Les dos van estar en contacte amb positius que no van viatjar a zones de risc, segons la informació facilitada per la consellera. En total, els professionals sanitaris han realitzat 351 proves negatives.

Els dos nous casos s'han confirmat després de 48 hores sense haver-se detectat cap, és a dir, des de diumenge passat. Entre el 25 de febrer, quan es va confirmar el primer i fins a aquest dissabte, s'han diagnosticat 15 positius, que amb aquests dos últims casos s'han elevat a un total de 17 a la Comunitat Valenciana. Tots ells presenten simptomatologia lleu.

Barceló ha destacat que una vegada més els nous casos "s'han detectat precisament per les proves que estableix el protocol a partir dels casos confirmats", un protocol establit pel Ministeri i que marca que en detectar-se un positiu, Salut Pública es posa en contacte amb el seu entorn, informant-los de la situació, avaluant-los en funció dels seus símptomes i controlant-los de manera "minuciosa".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat, "sense caure en alarmismes ni en triomfalismes", que les mesures de contenció estan "funcionant", encara que ha assenyalat que poden seguir detectant-se algun nou cas.

Puig i la consellera han visitat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), on s'ha situat un Dispositiu Especial d'Alerta Epidemiològica per coronavirus. El dispositiu inclou el telèfon 900 300 555 i personal especialitzat de reforç per al CICU, i rep a més les telefonades derivades des del 112.

Des de la seua posada en funcionament el 26 de febrer fins a les 22.00 hores d'ahir, el dispositiu ha rebut més de 3.600 telefonades, de les quals quasi el 50% han sigut per a sol·licitar informació general i un terç corresponen a persones que tenen símptomes clínics però no compleixen els criteris epidemiològics, per la qual cosa s'ha descartat realitzar-los proves.

La resta eren de pacients que sí que complien amb els criteris epidemiològics, per la qual cosa es remeten a Salut Pública per al seu estudi. Barceló ha recalcat que en tots els casos, un especialista ha valorat la situació de la persona i ha activat els mecanismes necessaris per a cadascun d'ells.

Així mateix, ha recordat que les noves mesures del protocol marca que davant un casos sospitosos que complisca amb els criteris siga els especialistes d'Atenció Primària els qui es desplacen al domicili i posteriorment remeten la prova al laboratori.

D'altra banda, la conselleria ha remés una carta als col·legis de metges i d'infermeria de la Comunitat Valenciana, així com a l'Institut Mèdic Valencià i a les societats científiques en les quals demanen que s'abstinguen d'organitzar i assistir a congressos, jornades, seminaris o cursos de formació de gran afluència, almenys en les pròximes setmanes.

La mesura pretén "evitar que totes aquestes persones, implicades molt estretament amb la cura de pacients, puguen actuar com a transmissors de la malaltia", assenyala Barceló.