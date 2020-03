Colectivos feministas "indignados" con la actitud de la concejala delegada de Políticas Sociales

Según han explicado, tenían concertado un encuentro el martes 18 de febrero a las 12.30 horas y el día anterior, desde la Concejalía de Políticas Sociales, se les comunicó que se cancelaba la reunión.Desde los colectivos han aclarado que el motivo del encuentro no era solicitar la autorización para la huelga del 8 de marzo, como dijo ayer la edil, sino para hablar de los pormenores de la manifestación, saber cómo se ibam a coordinar, "algo que habitualmente hacen con la concejala de Gijón", lugar donde otros años se llevan a cabo las concentraciones.

"Un gobierno como el de Gijón, de Foro, no solo prestaba toda nuestra atención sino que incluso nos apoyaba económicamente con el acto final del 8 de marzo, incluso nos pagaba la megafonía, fíjate que diferencia con lo que sucede aquí", ha relatado Mila Garzo Salvador, en nombre del Movimiento Feminista Asturias.

La presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas de Oviedo, María Jesús Suárez García, que también ha intervenido en el Pleno, ha recalcado que no van a tolerar "ni un solo retroceso". "Los derechos de las mujeres no se negocian, estamos a pocos días de que se celebre el 8 de marzo y acabamos de ver en este mismo pleno que los grupos municipales no han sido capaces de acordar una declaración institucional en reivindicación de lo que significa esta fecha", ha destacado.

Por ello, han trasladado su "firme oposición" a la actitud del actual equipo de Gobierno de Oviedo. "Se han dado muchos pasos atrás, la igualdad desapareció de la estructura de Gobierno y al paridad se esfumó de la Junta de Gobierno. En las fiestas se recuperó a la Reina y las Damas en el balcón mientras que el punto violeta estuvo fuera de las zonas de afluencia, una incapacidad absoluta para negociar una declaración institucional tanto hoy como el 25 de noviembre", son algunas de las cuestiones que han criticado.

Por su parte, la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, y la edil socialista, Marisa Ponga, han manifestado también su malestar ante la actitud y las declaraciones efectuadas por la concejala delegada de Políticas Sociales en el día de ayer. Reiteran que no ha mostrado intención de llegar a un acuerdo para que el 8 de marzo haya una declaración institucional. "Debería sentarse y dialogar con las compañías de la corporación para llegar a un consenso y que pudiese haber una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer", ha opinado Taboada.

Taboada ha destacado que tanto su formación como el PSOE trabajan "codo a codo" con los movimientos feministas. "Su actitud ha sido la de negar el diálogo e imponer una declaración en la cual ni siquiera se mencionaban los asesinatos machistas", ha criticado la portavoz de Somos Oviedo.