Paloma Jáudenes: "que nadie ponga límites a tus sueños, porque el talento no es cuestión de género"

El testimonio de Jáudenes es uno de los aportados por cinco nuevas mujeres relevantes de la Región de Murcia que ofrecen este martes su testimonio en la campaña 'el talento no es cuestión de género', promovida por la Asamblea Regional de Murcia, con motivo del 8 de marzo.

Se trata de la propia Jáudenes; de la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Celia Ferrero Romero; de la catedrática de Danza española del Conservatorio de Danza de Murcia, Carmen Rubio Segado; de la presidenta del Colegio de Farmaceúticos de la Región de Murcia y de la Academia de Farmacia Santa María de España, Isabel Tovar Zapata; y de la poetisa y diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Magdalena Sánchez Blesa.

En este sentido, Ferrero considera que "apoyar a las emprendedoras y a las autónomas es apoyar el futuro de la Región"; mientras que Rubio muestra su convencimiento de que "hoy más que nunca pienso que las mujeres somos el pulmón y el corazón de esta sociedad".

Tovar afirma que "el colectivo farmacéutico es el de mayor presencia femenina en la Región" y destaca que "su profesionalidad y vocación de servicio nos demuestra una vez más que el talento no es cuestión de género"; mientras que Sánchez Blesa anuncia: "soy bastante difícil, te lo advierto, y es complicado encontrar a quien me quiera, porque no quiero una flor en mi mesilla. Quiero la primavera".

Con esta nueva entrega, son ya siete los videos de la campaña difundidos por redes sociales y a través de la página web de la Asamblea. El video lanzado ayer alcanzó a más de 900 personas en Facebook y cerca de 1.500 visualizaciones en Twitter.

Además de la campaña 'el talento no es cuestión de género', la Asamblea Regional está promoviendo toda una semana de actos dedicados a la Mujer. Este martes, 3 de marzo, la sede parlamentaria acogerá la emisión en directo del programa 'Viva la Radio' de Onda Regional de Murcia, en el que, en una primera franja horaria, se abordará el tema de la precariedad laboral y su influencia en la trayectoria personal y profesional de la mujer.

Este programa contará como invitadas con Matilde Candel Romero, secretaria de Organización de UGT Región de Murcia; Anna Mellado García, secretaria de Mujer de CCOO; María López Gracia, secretaria general del CSIF en la Región de Murcia, y Celia Ferrero Romero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.

Por los micrófonos de Onda Regional desplazados a la sede parlamentaria serán entrevistadas también hoy cuatro mujeres que han intervenido en la campaña 'el talento no es cuestión de género'.

Se trata de Sonia Ruiz Escribano, capitana de la selección española de baloncesto en silla de ruedas y diputada del Grupo Parlamentario Popular; Elena Ruiz Valderas, directora del Museo Teatro Romano; Beatriz Miguel Hernández, catedrática de Ingeniería Química de la UPCT y Encarna Fernández de Simón Bermejo, presidenta de la Asociación de Parlamentos de España.