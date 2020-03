La Nau 4 de Ribes acollirà el Centre de Servicis Socials de Russafa i el segon Centre de Dia per a Joves

L’Ajuntament ha presentat els detalls del projecte d’habilitació del Centre de Servicis Socials i del Centre de Dia de Joves a la Nau 4 de Demetri Ribes, al Parc Central. La regidora de Benestar Social, Isabel Lozano, ha donat a conéixer este dilluns les característiques de les dues actuacions, que previsiblement obriran les portes el primer semestre de l’any 2022. El centre social donarà servici a una població de més de 35.000 persones, mentre que el centre de joves constitueix la segona dotació d’estes característiques de la ciutat.

El pressupost d’actuació per al desenvolupament dels dos centres supera els dos milions i mig d’euros (2.591.807,48 €), i el termini d’execució és de catorze mesos. En el cas del Centre de Servicis Socials, tal com ha explicat Lozano, “la tendència en la qual treballem des de la Delegació és disposar de més centres que donen cobertura a àrees territorials més reduïdes, de manera que es garantisca una atenció més pròxima i personalitzada als diferents barris, amb unes intervencions i un seguiment també més intensos i arrelats en cada barri”. Dins d’eixa dinàmica, la regidora ha assegurat que durant este mandat està previst obrir els centres de Servicis Socials de Benicalap, Russafa i el Cabanyal.

El futur Centre Municipal de Servicis Socials de Russafa ocupa una superfície de 247,32 metres quadrats i donarà cobertura als barris de Russafa i Gran Via, amb una població d’atenció de 35.620 persones. La seua posada en marxa permetrà millorar la ràtio d’atenció a la ciutadania, que en estos moments s’atén al Centre Ciutat Vella, al carrer de l’Hostal de Morella, 2.

El CMSS Russafa desenvoluparà programes i servicis d’informació, servicis domiciliaris, inserció social i laboral, dependència, atenció psicològica i projectes Col·labora. Comptarà amb la labor d’un equip interdisciplinari integrat per catorze persones: un lloc de direcció, un psicòleg o psicòloga, sis treballadores o treballadors socials (TMTS), un lloc de personal tècnic d’integració social (TIS), un altre de personal tècnic auxiliar de Servicis Socials (TASS), dos per a personal auxiliar administratiu i dos de personal subaltern. Tal com ha explicat la regidora Lozano, l’horari d’atenció al públic serà de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, amb un horari continuat de treball de 8 a 20 hores, de dilluns a dijous, i els divendres, de 8 a 15 hores, prèvia petició de cita.

La crugia de la nau destinada a Centre de Servicis Socials compta amb dos accessos: un al carrer de les Filipines, que es destina al públic, i un altre des del parc en la façana oposada, pel qual accedirà el personal del centre. Al costat del carrer de les Filipines se situa la sala d’espera, amb una zona de joc per a xiquets, i a este espai donaran els llocs d’informació i accés directe als dos despatxos d’atenció a la ciutadania.

La Nau 4 de Ribes acollirà el Centre de Servicis Socials de Russafa i el segon Centre de Dia per a Joves infografXL

El centre de dia per a joves tindrà setanta places

Quant al futur Centre de Dia o Centre de Segona Oportunitat, es tracta del segon d’estes característiques de què disposarà la ciutat, després del que ja funciona a la Malva-rosa (i que pròximament es traslladarà al nou recurs que es construirà al Cabanyal, en el marc del Pla Confiança). Tal com ha afirmat Isabel Lozano, “este centre actual és absolutament insuficient per a una ciutat com València i la seua població de 14 a 18 anys en dificultats, que necessita una intervenció a molts nivells per a previndre problemes de cara al futur”.

A més de l’atenció personalitzada, hi haurà quatre tallers de formació professional (hostaleria i turisme, informàtica i comunicacions, imatge personal i activitats fisicoesportives). També es realitzaran activitats de formació bàsica per a l’obtenció del Graduat en Secundària o la superació de proves per a accedir a cicles formatius i similars i, a més, comptarà amb un servici d’orientació laboral i pràctiques en empreses i un servici de menjador diari amb capacitat per a vint-i-cinc comensals.

Com a servicis complementaris hi haurà un ampli programa d’activitats culturals i lúdiques que s’ampliaran també als caps de setmana i períodes vacacionals. Així mateix, hi haurà un espai per al desenvolupament d’habilitats personals (obtenció del permís de conduir, carnet de manipulador d’aliments o assistència a cursos externs de l’Ajuntament) i, finalment, es realitzaran accions encaminades a capacitar estos joves per a la vida adulta i a desenvolupar competències i assumpció de responsabilitats.

El centre disposarà de setanta places i se situarà en l’espai més ampli de la nau. Dels més de 1.300 metres quadrats que ocupa el total de la nau (1.378,95 m²), el centre de joves disposarà de 1.136,37 m², en dues plantes. S’adequarà sota la part de la coberta en dent de serra de la Nau, un espai singular, a la geometria del qual s’han adequat la distribució i el plantejament d’espais: s’han habilitat peces que pareix que s’esvaren entre els pilars i s’ha optat per mantindre, encara que de forma matisada, la transparència de la nova façana.

Tal com han explicat des de la empresa Contell Martínez Arquitectos, autors del disseny, per la singularitat i la ubicació de l’edifici, els tancaments dels tallers de la planta baixa podran plegar-se, de manera que el conjunt es transformarà en un espai continu i fluid on es podran realitzar activitats públiques o exposicions.