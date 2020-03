Suspendido cautelarmente un desahucio en Son Gotleu de una familia que asegura que sufrió una estafa con el alquiler

El Juzgado ha paralizado el lanzamiento al admitirse a trámite un recurso de apelación de los afectados, que piden la nulidad del procedimiento.

Según ha informado el portavoz de Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura, la comitiva judicial no ha llegado a personarse en la vivienda, donde les esperaban activistas de la asociación concentradas para frenar el lanzamiento.

Finalmente el Juzgado ha comunicado la suspensión al abogado de oficio de la familia, aunque desde la plataforma creen que si no se hubiera presentado resistencia la familia "ya estaría desahuciada y en la calle".

La familia, compuesta por una mujer embarazada, sus padres -ambos con problemas de salud- y su pareja, asegura que fue víctima de una estafa. En particular, señalan que fue un tercero quien les alquiló el piso y que posteriormente descubrieron que era propiedad del BBVA. Fueron a las oficinas del banco a informar pero se les prometió "que durante el procedimiento judicial llegarían a un acuerdo", según Stop Desahucios.

La defensa de la familia cuestiona la legitimación de la entidad financiera para ejercitar la demanda de desahucio porque vendió la propiedad del piso a un fondo de inversión, vinculado a su marca, en septiembre de 2018.

Por otro lado, Stop Desahucios ha avanzado que este jueves se movilizarán para frenar la "décima fecha de lanzamiento" de un núcleo de diez personas, cuatro de ellas menores, en situación de vulnerabilidad, que residen en una vivienda en Marratxí. La plataforma, que prevé un amplio dispositivo policial en los alrededores, denuncia que el alquiler "supuestamente social" que se les ha ofrecido supera el 30 por ciento de sus ingresos.

SENTENCIA DEL TJUE SOBRE EL IRPH

Paralelamente, Stop Desahucios Mallorca ha difundido este lunes un comunicado ante la inminente publicación de la sentencia sobre el Índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La entidad ha pedido a la ciudadanía "que no se dejen engañar con la lectura interesada que la banca intentará hacer de esa resolución", y ha aclarado que el TJUE "no se va a pronunciar sobre la validez o la nulidad del IRPH, porque no se le pregunta esto, sino si esta cláusula puede someterse a control de abusividad".