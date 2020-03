Uns còmics rescaten referents històrics valencians per a despertar l'"orgull" per la llengua

20M EP

Una sèrie de còmics editats per la Diputació de València i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) rescata referents històrics com la pilota valenciana, l'humanista Joan Lluís Vives o el Pare Jofré (creador del primer hospital psiquiàtric del món) per a despertar l'"orgull" per la llengua pròpia entre els escolars i vertebrar la Comunitat Valenciana.