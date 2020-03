Fiscalía considera que la patada que mató a David Carragal fue "inesperada y brutal" pero sin intención de matar

20M EP

La Fiscalía del Principado de Asturias ha trasladado este lunes a J. C. C., de 18 años, acusado de acabar con la vida de David Carragal de una patada en las fiestas del barrio de La Florida de Oviedo en junio de 2019, los hechos que le atribuye en este momento de la instrucción del procedimiento. Sostiene que "la patada, inesperada y brutal, no tuvo la intensidad necesaria para provocar la muerte de la víctima, sino que esta fue causada por el impacto de la cabeza contra el suelo. No obstante, el investigado, al dar la patada, asumió el riesgo de que esta le causara la muerte".