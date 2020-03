L'Octopus Festival se celebrarà a Tavernes de la Valldigna

La promotora ha afirmat que aquesta decisió es deu a "la magnitud i repercussió que ha pres l'esdeveniment en la seua fase inicial" i ha retret que "la situació que han creat certs grups ecologistes, ajuntaments de ciutats confrontants i premsa reprovant l'emplaçament de l'esdeveniment ha sigut l'origen que la promotora haja decidit actuar amb celeritat per a resituar-ho en un altre lloc després de reunir-se i comunicar-ho al consistori del Verger".

Segons ha anunciat en un comunicat, retornarà l'import de les entrades a "totes les persones que s'hagen vist afectades pels canvis esdevinguts i no puguen assistir al festival", al mateix temps que es posarà "en contacte amb totes aquelles que ja hagueren reservat allotjament". El termini per a realitzar aquesta gestió serà anunciat pròximament, juntament amb les condicions i limitacions existents i pautes a seguir.

La direcció de l'esdeveniment ha defès que la zona on estava prevista la celebració, al costat del parc natural de la Marjal de Pego-Oliva, "està situada fora del Pla Natural de Recursos Naturals (PORN)" i és "un espai d'amortiment en el qual és possible desenvolupar el projecte dins de la legalitat, segons informes oficials de tècnics i enginyers".

També ha assegurat que per a l'organització "ha primat en tot moment la cura de l'entorn", amb accions com l'ús de gots reutilitzables i la recollida de residus en la platja, duent a terme accions per a contribuir al desenvolupament sostenible.

NOU ENCLAVAMENT "ALLUNYAT D'ESPAIS PROTEGITS"

El nou enclavament serà la platja de Tavernes de la Valldigna, un canvi que "permetrà satisfer les expectatives dels assistents al festival", complir "amb els compromisos artístics adquirits" i oferir "una experiència immillorable", ha assegurat la promotora.

L'organització considera que les característiques del nou recinte, "fora del nucli urbà, allunyat d'espais naturals protegits i de dimensions molt superiors a les propostes al principi", "possibilitarà el creixement de l'esdeveniment en les successives edicions". A més, "l'organització es troba en termini i segueix els passos establits per a celebrar l'esdeveniment en la data estipulada", ha afegit.