Cs reclama todos los proyectos de las obras de remodelación de jardines, rotondas y medianas del Ayuntamiento de Murcia

"Estas obras de remodelación que anuncia el edil del PP no corresponden a ningún Plan Renace ni Renove, más bien se trata del Plan Engendro", ironiza el Mario Gómez. Así aclara que "el Ayuntamiento no va a invertir un millón de euros en estas mejoras, puesto que se trata de obras que están incluidas en la oferta del contrato del 'Servicio de conservación, mantenimiento y restauración de los jardines, arbolado de alineación y medianas y rotondas del municipio de Murcia firmado y anunciado a bombo y platillo el pasado año'

Por ello, el portavoz de Cs requiere los proyectos de obras al edil José Guillén para verificar que "se está cumpliendo con el contrato y con la memoria ofertada o, por el contrario, estas mejoras se están viendo minoradas o modificadas sin criterio justificado, pudiendo llegar a ocasionar un perjuicio a la Administración local y un incumplimiento flagrante del contrato"

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA

El portavoz 'naranja' explica que "la ordenanza municipal exige que se presenten los proyectos de todas las obras de remodelación de los parques y jardines, independientemente de que los ejecute una empresa privada o la propia administración. Una serie de proyectos que, hasta el momento, no han sido presentados por el edil José Guillén".

Igualmente, la citada ordenanza establece que para cualquier obra de calado que se lleve a cabo en los jardines del municipio debe realizarse un levantamiento topográfico. "Una cuestión, que según Gómez, "también desconocemos si se ha llegado a ejecutar o no antes de comenzar las obras".

Para el portavoz de Cs, es fundamental que el Ayuntamiento cumpla con las normas y ordenanzas que aprueba. "Si para las empresas y particulares, las ordenanzas son de obligado cumplimiento, más lo deben ser para la Administración que las dicta, siendo la primera que tiene que dar ejemplo, por responsabilidad y transparencia".

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN

Lo que no se concibe, prosigue Gómez, "es que sea el Ayuntamiento el que incumpla su propia normativa y, mucho menos, que el concejal responsable no solo no se preocupe de cumplirla, sino que se niegue a facilitar la documentación".

"Si esta misma semana no quedan registrados los proyectos en el servicio de Contratación nos veremos obligados a incoar expediente de investigación para depurar responsabilidades", asegura el portavoz de Cs.

En este sentido y para finalizar, Gómez espera que "José Ballesta, conocedor de estos hechos en Junta de Gobierno, no haga oídos sordos, tal y como ha ocurrido con otros expedientes; y en aras de la transparencia que tanto reclama exija al edil José Guillén que cumpla con su obligación, de lo contrario lo estaría encubriendo".