Iglesias recupera su tono más duro para Vistalegre III y saca pecho: "Amigos de las cloacas, estamos en el Gobierno"

En el congreso de Vistalegre III que se celebrará en tres semanas, Pablo Iglesias será con toda seguridad reelegido como secretario general de Podemos prácticamente sin oposición. Pero aún así, el líder morado quiso este domingo retomar su discurso más áspero, el que más gusta a buena parte de la militancia, en la presentación de su candidatura para ese congreso. Y presumió de que, pese a los "errores" cometidos y a la acción de las "cloacas", Podemos ha llegado al Gobierno.

Iglesias presentó su candidatura este domingo en Madrid acompañado de toda su lista, en la que se ha rodeado de su núcleo duro y donde se encuentran nombres como los de Irene Montero, Rafael Mayoral, Juanma del Olmo, Ione Belarra, Alberto Rodríguez o Pablo Echenique. En la candidatura, no obstante, no está incluida la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, hasta hace unos meses muy próxima a Iglesias pero que se ha alejado progresivamente de la dirección hasta caerse de la lista.

El líder, que tiene prácticamente asegurada su reelección como secretario general, hilvanó un discurso duro en el que presumió de haber ganado el pulso a "la campaña de cloacas" que, aseguró, se montó para evitar que Podemos llegara al Gobierno. "Hoy podemos sonreír y decir que no ha conseguido sus objetivos", y pese a "todos los brazos mediáticos" que, dijo, han trabajado para que el partido morado no llegara al Ejecutivo, "hoy decimos: queridos amigos de las cloacas, estamos en el Gobierno”.

De cara a iniciar su campaña interna, Iglesias recuperó su descripción de esas "cloacas" como un organismo con tres tipos de responsables: "políticos, policiales y mediáticos". Contra estos últimos cargó acusándoles de "lamer las hemorroides del poder" y atacar "la libertad de expresión". Y aseguró que "nuestra democracia será mejor" cuando esos supuestos responsables de la persecución "estén en la cárcel".

Iglesias, en definitiva, presentó ante sus bases un balance positivo de su gestión, que ha llevado a Podemos al Gobierno pese a haber experimentado una pronunciada pérdida de apoyos desde Vistalegre II. Y se enorgulleció estar "demostrando" que desde el Ejecutivo "se pueden cambiar algunas cosas" y "se puede hacer lo que uno en campaña decía que haría". Entre esas cosas, el dirigente se refirió específicamente al "ingreso mínimo vital", la ayuda para garantizar un mínimo de ingresos a las familias que impulsará su Vicepresidencia en coordinación con el Ministerio de Seguridad Social.

La construcción de "contrapoderes"

En lo referente al proyecto de partido de Podemos, Iglesias aseguró que su principal reto debe ser la construcción de "contrapoderes" sociales que sirvan a la formación para poder tirar del Gobierno hacia la izquierda. "Los contrapoderes los han construido los poderosos desde siempre, por eso no necesitan al Gobierno, porque los medios de comunicación, sus aparatos ideológicos o dispositivos en la sociedad civil", argumentó Iglesias, que insistió en que Podemos debe "construir un bloque histórico" para cavar "trincheras sociales" que "representen y protejan los intereses de sectores subalternos".

"Nuestra formación política es un instrumento para la creación de contrapoderes de clase", porque "gobernar implica no olvidarse de para quién gobiernas", sostuvo el dirigente. Y puso como ejemplo a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "ha demostrado que se puede hablar con todos pero sin olvidarte de que representas a los trabajadores". "Pero no se puede olvidar que si trabajadores, desahuciados, inquilinos o estudiantes no se organizan para presionar al Gobierno, entonces solo lo harán los fondos de inversión", zanjó.